alyona alyona заговорила про "замовлення": реперка тривожно відреагувала на аварію Полякової
Українська реперка alyona alyona емоційно відреагувала на інцидент із колегою по сцені та припустила, що дорожня пригода могла бути далеко не випадковою.
Співачка Оля Полякова разом із донькою Машею потрапила в аварію ввечері 19 серпня дорогою на концерт. Їхнє авто злетіло в кювет, а дівчина отримала серйозні травми обличчя, зокрема, у Маші зламаний ніс. Доньку співачки госпіталізували. На місці пригоди також стався конфлікт із невідомим чоловіком, який поводився вкрай агресивно та намагався завадити зйомці.
На цю подію у своєму інстаграмі відреагувала реперка alyona alyona, яка в Stories опублікувала кадри із наслідками зіткнення та емоційно висловилася про поведінку незнайомця. Реперка згадала нещодавні публічні висловлювання Полякової на гострі теми та її гучні інтерв'ю.
Ще й телефон вибиває, щоб відпетляти від відповідальності. Олю, тримайся. Не здивуюся, якщо це замовлення. Кузьму всі пам'ятають,
– прокоментувала артистка.
alyona alyona вважає аварію Полякової замовленням / скрин Stories
Реперка провела паралель із загибеллю Андрія Кузьменка (Скрябіна), який загинув у фатальній аварії 2015 року. Попри офіційно встановлену слідством причину ДТП через складні погодні умови, серед прихильників і досі побутує теорія про "замовний" характер трагедії через гостру критику влади з боку музиканта. Наразі жодних підтверджень версії про спланований напад на Полякову немає, а деталі події з'ясовують правоохоронці.
Останнім часом Оля Полякова потрапляє у гучні скандали через свої провокативні кліпи, пісні, висловлювання та дії. Зокрема, нещодавно артистка нарвалася на хейт у мережі через своє порівняння України з концтабором та інші резонансні висловлювання.