Про моторошну дорожньо-транспортну пригоду зірка екстрено повідомила у своїх сторіз в інстаграмі. Полякова розповіла, що невідомий транспортний засіб раптово врізався в їхнє авто. Від потужного удару машину артистки викинуло з проїжджої частини просто в кювет.

Боже, люди, ми щойно потрапили в аварію, Маша зламала ніс. Коротше, хтось у нас врізався, ми в кювет злетіли. Боже!

– емоційно поділилася Полякова у відео з місця подій.

Наслідки зіткнення виявилися серйозними для 19-річної доньки співачки. Маша сильно травмувала обличчя – у неї набряклий і, ймовірно, зламаний ніс, а також пошкоджений зуб. На місце інциденту оперативно прибула карета швидкої допомоги та екіпаж патрульної поліції. Медики одразу почали надавати дівчині необхідну допомогу, що також потрапило на камери.

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Маша Полякова зі зламаним носом / фото з інстаграму

Тим часом сама Оля Полякова вирішила самостійно з'ясувати обставини ДТП. Співачка побачила неподалік розбите авто, яке, за її словами, і спровокувало аварію. За попередніми даними від зірки, за кермом тієї машини перебувала дівчина, яка нібито вирішила розвернутися посеред траси, створивши аварійну ситуацію.

Розбите авто ймовірного винуватця / фото з інстаграму

Проте розгляд обставин на місці переріс у гучний конфлікт. Біля пошкодженої автівки Полякова помітила чоловіка, який розмовляв телефоном. Артистка підійшла до нього з увімкненою камерою та запитала, чи причетний він до аварії. Побачивши, що його знімають, невідомий агресивно вибив телефон з рук знаменитості. У відповідь зірка почала кричати та закликала свідків фіксувати дії чоловіка.

Чоловік, який вибив телефон Олі Поялкової / фото з інстаграму

Наразі деталі інциденту з'ясовують правоохоронні органи. Поліції належить встановити точні причини зіткнення, винних у ДТП та розібратися у конфлікті між співачкою та невідомим чоловіком.

До речі, на тлі нещодавнього скандалу Кулеба несподівано підтримав Полякову, зважаючи на її заяви в інтервʼю Раміні.