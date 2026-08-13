Резонанс навколо заяв Олі Полякової несподівано вивів у публічну дискусію і Дмитра Кулебу. Ексміністр закордонних справ частково погодився з артисткою, але водночас чітко відмежувався від її порівняння України з концтабором, назвавши його фактологічно хибним.

У розмові на YouTube-каналі він наголосив, що розуміє емоцію, яку закладала Полякова у свої слова, але не підтримує надмірні та неточні формулювання. На його думку, головна проблема в тому, що найчастіше дістається тим, хто залишається в Україні й продовжує працювати тут.

Але загалом я хочу сказати, що поділяю її головну тезу, що найбільше цькують тих, хто тут, хто ухвалив рішення жити в Україні, приносити якусь користь своїй країні. Своїх б'ють найбільше. Це правда,

– сказав Кулеба.

Він також зауважив, що давно стежить за соціальними мережами й пам'ятає, як публічні суперечки поступово змінювали свою природу. Якщо раніше від опонента вимагали конкретних дій, то тепер у центрі конфлікту все частіше опиняються саме вимоги вибачень.

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За словами Кулеби, в українському інфопросторі сформувався новий прошарок людей, для яких важливо не стільки розв'язати суперечку, скільки змусити інших перепросити. Саме це, на його думку, і підживлює хвилі хейту навколо відомих людей.

Попри часткову підтримку артистки, ексміністр окремо підкреслив, що порівняння України з концтабором є неприйнятним. Він назвав таку аналогію хибною і такою, що спотворює реальність.

Оля Полякова / скриншот з відео

У центрі його коментаря опинилася не сама емоція Полякової, а форма, в яку вона була вкладена. Саме різкість висловлювання, на переконання Кулеби, і стала причиною нового витка скандалу.

Раніше резонансні слова Олі Полякової широко обговорювали в соцмережах та медіа. Її заява викликала хвилю критики, однак частина аудиторії стала на бік співачки, наголошуючи на праві говорити про тиск і цькування.

Саме на цьому тлі і з'явився коментар Кулеби, який, з одного боку, підтримав ключову думку про несправедливу агресію щодо тих, хто лишається в Україні, а з іншого – не погодився з радикальним порівнянням, яке й спричинило найбільше обговорень.