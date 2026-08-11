Нещодавно її активно обговорювали через участь у фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, а тепер новий резонанс спричинили заяви артистки в інтерв'ю Раміні Есхакзай. Чому Полякова потрапила в скандал – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Полякова порівняла ситуацію в Україні з концтабором та заговорила про "бусифікацію"

На початку інтерв'ю Раміні Есхакзай співачка емоційно висловилася про реакцію українського суспільства на поведінку публічних людей під час війни. Зокрема, вона заявила, що українці нібито дедалі більше бояться висловлювати власну думку, оскільки будь-яке слово чи вчинок може стати приводом для хейту в мережі.

Подивіться на цих зірок, які бояться дзьоб відкрити. Ти весь час повинен озиратися. Ти повинен весь час боятися. Ми що в концтаборі? Давайте ходити строєм: партія сказала – ні, не можна. Партія сказала – да,

– обурилася Полякова.

На думку співачки, якщо ситуація не зміниться, люди можуть стати "заляканими мишами", які боятимуться висловлювати власну позицію.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Додатково вона порушила тему насильницької мобілізації в Україні.

Людину зараз можна викрасти на вулиці, і ніхто не заступиться… В людей розмилося поняття добре і погано,

– сказала Полякова.

Це, на її думку, створює подвійні стандарти: суспільство активно засуджує одні вчинки публічних людей, але водночас може залишатися байдужим, коли бачить насильство щодо інших.

Тут ти кричиш, що ганьба і ще щось. А коли бачиш, що людину забивають ногами, ти відвертаєшся і просто п*зд*чиш собі, щоб, не дай Бог, тобі теж не прилетіло. Отак от люди з людей перетворюються на байдужих тварюк,

– емоційно висловилася Полякова.

Інтерв'ю з Олею Поляковою: дивіться відео онлайн

Після виходу цього відео в соцмережах почалася дискусія щодо слів співачки. Частина користувачів заявила, що її риторика повторює тези, які активно використовує російська пропаганда, зокрема про нібито відсутність свободи в Україні.

Українська оглядачка літератури та блогерка Катерина Смачило назвала висловлювання Полякової поширенням російських наративів. Вона припустила, що співачка або не усвідомлює цього, або свідомо використовує таку риторику.

Катерина Смачило відреагувала на заяви Олі Полякової / Скриншот з Threads

Своєю чергою видавниця та блогерка Юлія Сливка різко розкритикувала артистку. Вона заявила, що Поляковій "дуже пасує Росія".

Такій хабалці надзвичайно складно гратись в Україну й українське, воно їй як причепи кобилі хвіст. Маю визнати – україночкою вона й так дуже довго трималась, але шторка театру впала,

– зазначила письменниця.

Юлія Сливка висловилась про Олю Полякову / Скриншот з Threads

Окремо на слова Полякової відреагував журналіст Віталій Портников. Він звернув увагу саме на порівняння України з концтабором.

Портников наголосив, що концтабір – це не ситуація, коли публічну людину критикують за її поведінку чи закликають не співпрацювати з російськими артистами. Він нагадав, що реальні наслідки російської окупації можна побачити на тимчасово окупованих територіях України, де люди переживають убивства, катування та репресії. З огляду на це, на його думку, називати Україну "концтабором" через суспільну критику є надмірним перебільшенням.

Концтабір – це ізоляція. Концтабір – це коли тебе катують, а не просто радять не обійматися з російськими попзірками. Концтабір – це коли за вподобайку у соціальних мережах тобі можуть дати 15 років ув'язнення. Концтабір – це коли тебе вбивають у колонії, тому що ти розповідаєш про корупцію першої особи. Ось що таке концтабір,

– наголосив Віталій Портников.

Віталій Портников відреагував на заяву Олі Полякової в новому інтерв'ю: дивіться відео онлайн

Водночас у Полякової знайшлися і прихильники. Деякі українці погодилися з її думкою про те, що суспільство стало надто швидко "скасовувати" публічних людей за їхні слова, вчинки або навіть давні зв'язки.

Користувачі писали, що в Україні люди тепер бояться висловлювати власну думку через ризик отримати хвилю критики або звинувачень у "зраді".

Користувачі підтримали Олю Полякову / Скриншоти з Threads

До речі, під час цього ж інтерв'ю Раміні Есхакзай Оля Полякова прокоментувала інший скандал із використанням релігійного образу розп'яття та пояснила, чому порівняла свій досвід із долею Ісуса Христа.