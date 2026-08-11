Недавно о ней активно говорили в связи с участием в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, а теперь новый резонанс вызвали заявления артистки в интервью Рамине Эсхакзай. Почему Полякова оказалась в центре скандала – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Полякова сравнила ситуацию в Украине с концлагерем и заговорила о "бусификации"

В начале интервью Рамине Эсхакзай певица эмоционально высказалась о реакции украинского общества на поведение публичных людей во время войны. В частности, она заявила, что украинцы якобы все больше боятся высказывать собственное мнение, потому что любое слово или поступок может стать поводом для хейта в сети.

Посмотрите на этих звезд, которые боятся рот открыть. Ты все время должен оглядываться. Ты должен все время бояться. Мы что, в концлагере? Давайте ходить строем: партия сказала – нет, нельзя. Партия сказала – да,

– возмутилась Полякова.

По мнению певицы, если ситуация не изменится, люди могут превратиться в "запуганных мышей", которые будут бояться высказывать собственную позицию.

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Кроме того, она затронула тему насильственной мобилизации в Украине.

Человека сейчас можно похитить на улице, и никто не заступится… У людей размылось понятие добра и зла,

– сказала Полякова.

Это, по ее мнению, создает двойные стандарты: общество активно осуждает одни поступки публичных людей, но в то же время может оставаться равнодушным, когда видит насилие в отношении других.

Здесь ты кричишь, что позор и еще что-то. А когда видишь, что человека забивают ногами, ты отворачиваешься и просто съ*быв*ешь себе, чтобы, не дай Бог, тебе тоже не прилетело. Вот так люди из людей превращаются в равнодушных тварей,

– эмоционально высказалась Полякова.

Интервью с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн

После выхода этого видео в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу слов певицы. Часть пользователей заявила, что ее риторика повторяет тезисы, которые активно использует российская пропаганда, в частности о якобы отсутствии свободы в Украине.

Украинская литературовед и блогер Екатерина Смачило назвала высказывания Поляковой распространением российских нарративов. Она предположила, что певица либо не осознает этого, либо сознательно использует такую риторику.

Екатерина Смачило отреагировала на заявления Оли Поляковой / Скриншот из Threads

В свою очередь издательница и блогер Юлия Сливка резко раскритиковала артистку. Она заявила, что Поляковой "очень идет Россия".

Такой хабалке чрезвычайно сложно играть в Украину и украинское, это ей как прицепить кобыле хвост. Должна признать – украинкой она и так очень долго притворялась, но занавес театра упал,

– отметила писательница.

Юлия Сливка высказалась об Оле Поляковой / Скриншот из Threads

Отдельно на слова Поляковой отреагировал журналист Виталий Портников. Он обратил внимание именно на сравнение Украины с концлагерем.

Портников подчеркнул, что концлагерь – это не ситуация, когда публичного человека критикуют за его поведение или призывают не сотрудничать с российскими артистами. Он напомнил, что реальные последствия российской оккупации можно увидеть на временно оккупированных территориях Украины, где люди сталкиваются с убийствами, пытками и репрессиями. Учитывая это, по его мнению, называть Украину "концлагерем" из-за общественной критики – это чрезмерное преувеличение.

Концлагерь – это изоляция. Концлагерь – это когда тебя пытают, а не просто советуют не обниматься с российскими поп-звездами. Концлагерь – это когда за лайк в социальных сетях тебе могут дать 15 лет лишения свободы. Концлагерь – это когда тебя убивают в колонии, потому что ты рассказываешь о коррупции высшего руководства. Вот что такое концлагерь,

– подчеркнул Виталий Портников.

Виталий Портников отреагировал на заявление Оли Поляковой в новом интервью: смотрите видео онлайн

В то же время у Поляковой нашлись и сторонники. Некоторые украинцы согласились с ее мнением о том, что общество стало слишком быстро "отменять" публичных людей за их слова, поступки или даже давние связи.

Пользователи писали, что в Украине люди теперь боятся высказывать собственное мнение из-за риска подвергнуться волне критики или обвинений в "предательстве".

Пользователи поддержали Олю Полякову / Скриншоты из Threads

Кстати, во время этого же интервью Рамини Эсхакзай Оля Полякова прокомментировала другой скандал, связанный с использованием религиозного образа распятия, и объяснила, почему сравнила свой опыт с судьбой Иисуса Христа.