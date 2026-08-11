Резонансна реакція виникла після виходу відеороботи на трек "Не на часі", де Полякова з'явилася в образі розп'ятої на хресті. В інтерв'ю Раміні співачка заявила, що це була свідома метафора, а не спроба зневажити вірян чи осквернити релігію. Полякова зауважила, що трек присвячений тотальному тиску суспільства та страху бути засудженим за будь-які дії під час війни.

Пісня про те, що ми всі сьогодні знаходимося під прицілом хейту. Все, що б ми не робили, ми постійно озираємося і думаємо: на часі чи не на часі. Метафоричний образ Ісуса Христа розп'ятого – за що його розп'яли? За богохульство. Я показала те, що зі мною зробили,

– пояснила Оля.

Полякова додала, що намагалася показати людям, що вони нібито роблять з нею те, за що розп'яли Христа. Вона підкреслила: "Люди вирішили, що вони судді – судити людину, богохулить вона чи ні". На пряме запитання Раміни, чи не порівнює Полякова себе з Ісусом Христом, вона відповіла чітко: "А чому б ні? Ми всі сини і дочки божі".



Оля Полякова в образі розіп'ятого Христа / фото з інстаграму

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Також артистка обурилася реакцією священнослужителів і хейтерів, які прийшли в коментарі з погрозами. Полякова підкреслила, що священники скористалися можливістю набрати переглядів.

Бога неможливо осквернити й образити, на те він і Бог, бо він – вищий розум. Попи, які накинулися на Олю Полякову, вони зробили хайп на імені Олі Полякової і навчили своїх вірян писати мені десятки тисяч прокльонів та побажання смерті. Але коли я запропонувала їм підписати петицію, де вони б захистили свого Бога, петицію про заборону релігійної символіки, з того моменту нічого не змінилося – її майже ніхто не підписав,

– заявила співачка.

Думки українців щодо чергової відповіді Полякової на богохульство знову розділилися. Хтось підтримав її, заявивши, що вона смілива жінка, яка відкрито говорить про те, про що інші мовчать. Інша частина вважає, що співачка продовжує ходити навколо теми замість того, щоб просто перепросити у вірян. Ось деякі коментарі користувачів:



Коментарі на відповідь Полякової щодо богохульства / скрин з інстаграму



Українці відреагували на слова Полякової про богохульство / скрин з інстаграму

Інтерв'ю Олі Полякової у Раміни Есхакзай: дивіться відео

Зазначимо, що останнім часом Оля Полякова потрапляє в центр публічних скандалів. Зокрема, нещодавно артистку критикували в мережі за виступ на фестивалі Лайми Вайкуле та спілкування з російськими артистами. На хейт через події в Юрмалі Полякова також мала що відповісти українцям.