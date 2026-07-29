Хвиля обурення серед українців спалахнула після того, як на офіційній сторінці юрмальського заходу з'явилися кадри, де Полякова крокує під руку з російським співаком Сергієм Григор'євим-Апполоновим (Grey Wiese) – племінником учасника гурту "Іванушки International". Та і в цілому українці продовжили критикувати Олю за участь у фестивалі Вайкуле, спілкування в кулуарах російською з "хорошими росіянами".

Найбільше закидів Полякова отримала у соцмережі Threads. У відповідь на шквал зауважень співачка опублікувала в InstaStories коротке та різке звернення.

Видалила threads. Копирсайтеся самі в своєму гі*ні,

– написала вона.

До цієї сториз співачка додала музичне оформлення – пісню "Зає**ло!" свого альтернативного проєкту The Nogi.



Полякова відреагувала на закиди українців / скрин сториз

Утім, сам акаунт зірки у Тредс залишається доступним у мережі, тож ідеться, ймовірно, лише про вилучення застосунку з телефона. У коментарях соцмережі люди пишуть, що Полякова своєю участю у фестивалі в Юрмалі себе принизила і прогнулася під росіян:



Українці обурені Поляковою в Юрмалі / скрин коментарів

Втім були й ті, хто відмітив, що Полякова співала на сцені українською й гідно представила Україну. Але майже усі зійшлися на думці, що образ Полякової був занадто відвертим, відмітивши, що в такому випадку можна було вже виступати голою.

Обговорення юрмальського виступу українських артистів не вщухає вже майже тиждень. Особливо українців обурила та здивувала поведінка Полякової, адже зовсім нещодавно артистка переконувала суспільство у своїй чіткій проукраїнській позиції під час виступу на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та заявляла про амбіції представляти Україну на Євробаченні.