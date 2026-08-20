О страшном ДТП звезда срочно сообщила в своих сториз в инстаграме. Полякова рассказала, что неизвестный автомобиль внезапно врезался в их машину. От мощного удара машину артистки выбросило с проезжей части прямо в кювет.

Боже, люди, мы только что попали в аварию, Маша сломала нос. Короче, кто-то в нас врезался, мы в кювет вылетели. Боже!

– эмоционально поделилась Полякова в видео с места происшествия.

Последствия столкновения оказались серьезными для 19-летней дочери певицы. Маша сильно травмировала лицо – у нее опухший и, вероятно, сломанный нос, а также поврежденный зуб. На место происшествия оперативно прибыла карета скорой помощи и экипаж патрульной полиции. Медики сразу начали оказывать девушке необходимую помощь, что также попало на камеру.

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Маша Полякова со сломанным носом / фото из инстаграма

Тем временем сама Оля Полякова решила самостоятельно выяснить обстоятельства ДТП. Певица увидела неподалеку разбитую машину, которая, по ее словам, и спровоцировала аварию. По предварительным данным от звезды, за рулем той машины находилась девушка, которая якобы решила развернуться посреди трассы, создав аварийную ситуацию.

Разбитая машина предполагаемого виновника / фото из инстаграма

Однако расследование обстоятельств на месте переросло в громкий конфликт. Возле поврежденной машины Полякова заметила мужчину, который разговаривал по телефону. Артистка подошла к нему с включенной камерой и спросила, причастен ли он к аварии. Увидев, что его снимают, неизвестный агрессивно выбил телефон из рук знаменитости. В ответ звезда начала кричать и призвала свидетелей зафиксировать действия мужчины.

Мужчина, выбивший телефон Оли Поляковой / фото из инстаграма

В настоящее время детали инцидента выясняют правоохранительные органы. Полиции предстоит установить точные причины столкновения, виновных в ДТП и разобраться в конфликте между певицей и неизвестным мужчиной.

Кстати, на фоне недавнего скандала Кулеба неожиданно поддержал Полякову, учитывая ее заявления в интервью Рамине.