Пора бути розкутою, – Полякова зізналася, як наважилася на еротичну фотосесію для Playboy

Оля Полякова прикрасила обкладинку квітневого випуску чоловічого журналу Playboy. Відверта фотосесія співачки викликала шквал емоцій в соціальних мережах.

До того ж це був перший випадок, коли Полякова з'явилася на обкладинці саме Playboy. Вона вже прокоментувала цю зйомку. Повідомляє Show 24 з посиланням на "ЖВЛ".

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Так, в коментарі журналістам Оля Полякова зізналася, як наважилася на еротичну фотосесію.

У моєму віці пора бути розкутою скрізь. Коли, як не сьогодні? Подивилася на себе в дзеркало гола і кажу: "Сонька, сфоткай, я така красива,

– наголосила співачка.

Для довідки! Це не перший досвід відвертих зйомок для Полякової. У 2016 році вона вже з'являлася в журналі XXL.

"Сніданок з 1+1": дивіться відео онлайн

Що відомо про зйомку Олі Полякової для Playboy