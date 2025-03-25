Пора бути розкутою, – Полякова зізналася, як наважилася на еротичну фотосесію для Playboy
- Оля Полякова знялася в еротичній фотосесії для квітневого випуску журналу Playboy, що викликало бурхливі обговорення в соціальних мережах.
- Зйомка відбулася у Франції під час європейського туру, а фото зробила фотографиня Соня Плакидюк, представляючи Полякову як символ жіночої сили, сексуальності та свободи.
Оля Полякова прикрасила обкладинку квітневого випуску чоловічого журналу Playboy. Відверта фотосесія співачки викликала шквал емоцій в соціальних мережах.
До того ж це був перший випадок, коли Полякова з'явилася на обкладинці саме Playboy. Вона вже прокоментувала цю зйомку. Повідомляє Show 24 з посиланням на "ЖВЛ".
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Так, в коментарі журналістам Оля Полякова зізналася, як наважилася на еротичну фотосесію.
У моєму віці пора бути розкутою скрізь. Коли, як не сьогодні? Подивилася на себе в дзеркало гола і кажу: "Сонька, сфоткай, я така красива,
– наголосила співачка.
Для довідки! Це не перший досвід відвертих зйомок для Полякової. У 2016 році вона вже з'являлася в журналі XXL.
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Що відомо про зйомку Олі Полякової для Playboy
- Фотосесії співачки відбулася у Франції під час європейського туру співачки.
- Відверті кадри для артистки зробила фотографиня Соня Плакидюк.
- Квітневий випуск Playboy з Олею Поляковою зображає її як маніфест жіночої сили, сексуальності та свободи.