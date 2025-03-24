Справжня краса не має віку: Оля Полякова вперше прикрасила обкладинку Playboy

Співачка Оля Полякова прикрасила обкладинку квітневого Playboy. Це перша ню-фотосесія артистки з 2016 року.

Полякова вперше з'явилася на обкладинці легендарного чоловічого журналу. Співачка, якій цьогоріч виповнилося 46 років, доводить, що справжня краса не має віку, передає Show 24.

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Зараз Оля Полякова перебуває у своїй найкращій формі. На власному прикладі вона демонструє, що фантастичне тіло – це про сильне бажання та наполегливу працю, а не про цифри в паспорті.

Артистка зізналась, що зараз відчуває нову силу в собі та розкривається як ніколи: як у творчості, так і в особистому житті. Прийняття віку принесло в життя Полякової щось особливе – те, чого раніше не було. Це дарує співачці не лише відчуття свободи, але й справжнє задоволення.

Оля Полякова на обкладинці Playboy / Фотографка Соня Плакидюк, Playboy

Головний редактор Playboy прокоментував співпрацю з Поляковою

Головний редактор Playboy Україна Влад Іваненко розповів, що працювати з Олею Поляковою було справжнім задоволенням. Він відразу розумів, що це буде крута співпраця, попри те, що до цього не був знайомий з нею.

Оля – професійна, відкрита й упевнена в собі, а це дуже важливо для такої зйомки. Ми завжди прагнемо зробити весняну обкладинку яскравою та незабутньою, і цього разу нам це точно вдалося. Результат перевершив очікування – стильний, чуттєвий, сміливий і водночас елегантний,

– поділився Іваненко.

Влад Іваненко впевнений, що цей випуск стане особливим для читачів. Він подякував Поляковій за довіру, а команді – за фантастичну роботу.

Зйомки фотосесії проходили у Франції під час європейського туру співачки. Традиційно фотографкою стала Соня Плакидюк. Квітневий Playboy з Олею Поляковою – це маніфест сили справжньої жінки, сексуальності та свободи.

Нагадаємо, у вересні 2024 року олімпійська чемпіонка Ольга Харлан знялася для обкладинки Playboy.