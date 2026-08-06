Онука Ротару зустрілася із Жакмюсом в Італії та вразила образом у сукні його бренду

Онука Софії Ротару Софія Євдокименко вкотре опинилася в центрі уваги модної публіки.

Цього разу дівчина побувала у Форте-дей-Мармі, де завітала до бутіка Jacquemus і зустрілася з дизайнером Симоном Портом Жакмюсом. Кадри з цієї зустрічі Софія Євдокименко опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

На одному з фото вона позує поруч із Жакмюсом, а в іншому відео – танцює перед камерою, демонструючи свій look в русі. Для виходу Софія обрала червону коктейльну сукню з відкритою спиною, структурними плечима та асиметричним рифленим подолом від Jacquemus.

Онука Софії Ротару зустрілася з Жакмюсом в Італії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вартість такого вбрання становить близько 1200 євро (понад 62 тисячі гривень). Образ модель доповнила золотистим браслетом, сережками та туфлями на підборах.

Софія Євдокименко показалася в сукні від Jacquemus / Скриншот з інстаграм-сторіс

Взагалі Софія Євдокименко вже не раз з'являлася на світських подіях у впізнаваних дизайнерських образах. Раніше вона привернула увагу публіки на Тижні моди, коли вийшла в розкішному вбранні загальною вартістю понад 1,8 мільйона гривень.