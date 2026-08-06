Онука Ротару зустрілася із Жакмюсом в Італії та вразила образом у сукні його бренду
Онука Софії Ротару Софія Євдокименко вкотре опинилася в центрі уваги модної публіки.
Цього разу дівчина побувала у Форте-дей-Мармі, де завітала до бутіка Jacquemus і зустрілася з дизайнером Симоном Портом Жакмюсом. Кадри з цієї зустрічі Софія Євдокименко опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
На одному з фото вона позує поруч із Жакмюсом, а в іншому відео – танцює перед камерою, демонструючи свій look в русі. Для виходу Софія обрала червону коктейльну сукню з відкритою спиною, структурними плечима та асиметричним рифленим подолом від Jacquemus.
Вартість такого вбрання становить близько 1200 євро (понад 62 тисячі гривень). Образ модель доповнила золотистим браслетом, сережками та туфлями на підборах.
Взагалі Софія Євдокименко вже не раз з'являлася на світських подіях у впізнаваних дизайнерських образах. Раніше вона привернула увагу публіки на Тижні моди, коли вийшла в розкішному вбранні загальною вартістю понад 1,8 мільйона гривень.