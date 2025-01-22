Не пропустіть: пісня "Поклич мене на танці" від Пана Парасолі вже підірвала мережу

Українська музика знову вривається у топи. Цього разу користувачів захопила новинка, яка стала не просто частиною щоденного плейлиста, а й приводом зняти відео для тіктоку.

Місяць тому на ютубі та в тіктоці з'явилась пісня "Поклич мене на танці". Автор опублікував кадри з фільму "Ла-Ла-Ленд", які стали умовним кліпом, пише Show24.

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Ця комбінація по-справжньому стала вибуховою, тому користувачі просто не могли стримати свого захвату й долучились до тренду.

Українці, до своїх відео підставляють обраний трек, а в описі вказують фантазії. Хтось мріє про сільську дискотеку, хтось нагадує про свій вік, а хтось вказує на тему постійних тривог і нічного терору російських шахедів.

Ба більше, навіть військові та ветерани не залишились осторонь тренду, тому також запалили мережу своїми відео.

Цікаво, що у мережі користувачі неодноразово залишали коментарі, що трек їм нагадує стиль 80-х чи 90-х років. А хтось навіть порівняв пісню з HARD DRIVE – UNDERTALE.

HARD DRIVE – UNDERTALE: слухайте спісню онлайн

А комусь трек нагадав композицію "Сан-Франциско" російського гурту. Сам Пан Парасоля сказав, що мав не меті зробити щось у схожому стилі, щоб всі підспівували під "Поклич мене на танці".

Пан Парасоля про трек "Поклич мене на танці" / Скриншот з тіктоку

Така ідея Пана Парасолі стала справжнім фурором, у хорошому значенні цього слова, адже українська аудиторія не просто оцінила трек, а й додала його до списку улюблених пісень.