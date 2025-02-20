Українські зірки руйнують стереотипи про кохання: 5 пар, які мають велику різницю у віці

Історії кохання шоубізнесу настільки популярні серед публіки, що, здається, про них можна говорити вічність. Однак найчастішою темою для обговорення виступає саме тема різниці у віці зіркових пар. Хтось припускає, що такі союзи з розрахунку, а дехто переконаний, що такі сім'ї є найміцнішими.

Зірки вже навчились не звертати уваги на думку публіки, адже переконані, що щире кохання залежить не від віку чи досвіду, а від бажання та готовності підтримувати свого партнера у різні життєві етапи. Тож пропонуємо у матеріалі Show24 дізнатись про зіркові пари з великою різницею у віці.

До теми Кохання, що триває роками: 5 найміцніших пар в українському шоубізнесі

Українські зіркові пари з великою різницею у віці

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська

Для шоумена шлюб з Катериною не перший, а третій. Пара познайомилась у соцмережах і довго приховувала свої стосунки. Дівчина молодша за свого обранця на 15 років. Свого часу Володимир казав, що ці відносини будуть у ролі "батько-дитина", однак кохана виявилась розумнішою за багатьох жінок, яких знає ведучий.

10 грудня 2024 року у подружжя народився син, якого назвали Тимофієм.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська з сином / Фото з інстаграму Остапчука

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова

Катерина стала для артиста четвертою дружиною. Вона молодша від чоловіка на 28 років. У травні 2020 року Віктор та Катя зареєстрували стосунки в РАЦСі, а вже в червні наступного року у пари народився син Михайло.

Жінку звинувачували в тому, що вона вийшла заміж за співака за розрахунком, а артиста – в тому, що він залишив дружину і невиліковно хворого сина заради молодої дівчини. Нагадаємо, що у юнака лікарі діагностували саркому хребців – рідкісну та агресивну форму раку. Два роки Павло боровся з тяжкою недугою, пройшов 18 курсів хімієтерапії та курс променевої терапії. Однак у 2020 році син Віктора Павліка помер.

Попри трагічну подію, пара продовжила будувати та розвивати свої стосунки.

У нас дуже велика різниця у віці – майже 30 років, але у світі є багато прикладів таких шлюбів. І вік абсолютно ні до чого, якщо в нас хороші стосунки, якщо між нами кохання і в нас усе класно. Катя мене розуміє з пів погляду, а не те що з півслова,

– казав Павлік.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини

Дмитро Комаров й Олександра Кучеренко

Пара познайомилась на шоу "Міс Україна-2016", де Дмитро був ведучим, а Олександра – учасницею, яка невдовзі стала й переможницею. Закохані тривалий час тримали стосунки в таємниці. Пропозицію руки та серця Дмитро вирішив зробити незвичайно – під час польоту над Києвом на гелікоптері.

Цікаво, що різниця у віці між закоханими 15 років. Весілля відбулося в столиці України, а для вінчання пара обрала особливе місце – Єрусалим.

Дмитро Комаров з дружиною / Фото з інстаграму Кучеренко

Оля Полякова та Вадим Буряковський

Співачка заміжня за бізнесмена Вадима Буряковського, який старший за неї на 16 років. У пари є двоє дітей: донька Марія та донька Аліса.

Артистка зізнавалась, що коли чоловік у неї закохався, їй було 23 роки. Оточення бізнесмена відмовляло його від одруження, мовляв, вона не пробуде довго у стосунках із Вадимом.

Зараз всі ці люди, вони просто шоковані, що ми вже 20 років живемо. Він тоді мені сказав цю фразу: "Щастя вартує кожної секунди",

– поділилась Полякова.

Оля Полякова з чоловіком / Скриншот з інстаграму

Юлія Думанська та Григорій Козловський

У 2018 році співачка Юлія Думанська вийшла заміж за львівського бізнесмена Григорія Козловського, який старший за неї на 20 років. Уже через місяць публіка дізналась новину про вагітність жінки. Від так, артистка народила чоловікові четверту дитину – доньку Діану, хоч для Юлії дитина стала первістком.

У 2021 році у родині сталось наступне поповнення, адже виконавиця народила сина Ярему.

Юлія Думанська з чоловіком / Фото з інстаграму бізнесмена