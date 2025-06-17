Скандальний блогер Паша Пай заявив, що вдруге стане батьком

Блогер Паша Пай повідомив, що вдруге стане батьком. Для його коханої, Дар'ї Маханець, це буде третя дитина.

Новиною з підписниками Паша поділився в інстаграмі, інформує Show 24. Він опублікував серію фото з Дар'єю, яка тримає в руках знімок УЗД.

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Паша Пай вирішив поділитися подробицями особистого життя. Він повідомив, що стане батьком двох дітей у 18 років. Обраниця блогера, Дар'я Маханець, народить їхню другу спільну дитину у вересні.

Я завжди мріяв про велику сім'ю, в якій щонайменше троє дітей. Зараз я на крок ближче до своєї мрії й хочу, щоб ви підтримали нас і були поруч у важливі та хвилюючі моменти нашого життя,

– написав Паша Пай.

Блогер додав, що буде частіше показувати їхнє з Дар'єю життя у соціальних мережах. Хлопець хоче, аби підписники більше дізналися про їхню сім'ю та не думали, що це звичайний хайп.

Дар'я Маханець вагітна / Фото з інстаграму Паші Пая

Що відомо про скандал з Пашею Паєм

Нагадаємо, що у 2021 році вся Україна обговорювала скандал з Пашею Паєм. 13-річний блогер повідомив про "стосунки" з 8-річною моделлю Міланою Маханець – донькою його нинішньої обраниці. Вони показували у соціальних мережах свої поцілунки та обійми, побачення, зустрічі з друзями та походи в кіно.

Тоді мама Мілани заявляла, що підтримує "роман" доньки з 13-річним блогером. Водночас батько дівчинки був шокований. Олександр Маханець розлучився з дружиною ще у 2019 році.

На скандал відреагував Микола Кулеба, який на той час був уповноваженим президента з прав дитини. Він звернувся до Офісу Генерального прокурора, кіберполіції та Міністерства внутрішніх справ.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 301 КК України – вивезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів.

У коментарі ТСН Дар'я Маханець заявила, що насправді між Міланою та Пашею не було стосунків та що вона не заробляла гроші на дитині. Сама ж модель зізналась, що любить хлопця як брата.

У них немає відносин. Вони партнери. Це така хайпова тематика розвитку дитячої сторінки. Це було розраховано на дітей, а не на вихід кудись. Тобто там не вкладався якийсь зміст, який зараз підноситься в якомусь збоченому характері,

– заявила мама Мілани Маханець.

У 2024 році Паша Пай оголосив про стосунки з Дар'єю Маханець. Він подарував дівчині 101 троянду за те, що вона народила йому сина. Водночас у 2023 році блогер говорив, що є хрещеним батьком хлопчика.