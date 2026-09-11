"Розпустив вуса, ляп – і нема": Павла Зіброва обікрали у потязі

Відомого українського співака Павла Зіброва обікрали в потязі.

У дорозі артист поспілкувався з прихильницями, а вже згодом виявив, що зникла одна з його речей. Про цей неприємний інцидент він розповів у проєкті "ЖВЛ представляє".

Нещодавно Павло Зібров прямував потягом на концерт. Під час поїздки до нього підійшли прихильниці, які впізнали співака та попросили залишити автографи й зробити спільні фото. Зібров, звісно, не відмовив їм. Утім, після зустрічі з фанатками виконавець виявив, що його концертної сорочки немає.

Зайшли гарні молоді дівчата, все добре, а я так розпустив вуса. Ляп, а нової фірмової концертної сорочки нема, украли! Навіть ще етикетка була, з Еміратів привезли, вона в мене лежала. Це було буквально нещодавно. Дивлюся, а немає. У потягу ми все перевірили,

– поділився артист.

Втім, як жартує Павло Зібров, тепер комусь дістався незвичайний сувенір.

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