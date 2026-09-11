По дороге артист пообщался с поклонницами, а уже позже обнаружил, что пропала одна из его вещей. Об этом неприятном инциденте он рассказал в проекте "ЖВЛ представляет".

Недавно Павел Зибров ехал на поезде на концерт. Во время поездки к нему подошли поклонницы, которые узнали певца и попросили оставить автографы и сфотографироваться вместе. Зибров, конечно, не отказал им. Однако после встречи с фанатками исполнитель обнаружил, что его концертной рубашки нет.

Зашли красивые молодые девушки, все хорошо, я так распустил усы. Хоп, а новой фирменной концертной рубашки нет, украли! Даже этикетка еще была, из Эмиратов привезли, она у меня лежала. Это было буквально недавно. Смотрю, а ее нет. В поезде мы все проверили,

– поделился артист.

Впрочем, как шутит Павел Зибров, теперь кому-то достался необычный сувенир.

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