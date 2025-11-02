У переможця "Шансу" Павла Табакова діагностували рак
- Павло Табаков розповів, що йому діагностували рак лімфатичної системи між третьою і четвертою стадією.
- Табаков пройшов повний курс лікування в Гданську, а зараз постійно має бути під медичним контролем.
Переможець проєктів "Шанс" і "Голос країни" Павло Табаков зізнався, що йому діагностували рак. Після початку повномасштабного вторгнення співак разом із сім'єю поїхав до Польщі на лікування.
Про хворобу Табаков розповів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Балючі теми".
Павло Табаков розповів, що за два місяці до повномасштабного вторгнення пройшов обстеження. У співака виявили рак лімфатичної системи між третьою та четвертою стадією. Лікарі сказали, що чоловіку потрібно терміново пройти лікування в Україні або за кордоном.
Пішов до церкви, спілкувався зі священниками. Я їздив у різні монастирі, тому що я людина віруюча. Я намагався у вірі знайти силу, щоб пережити цей удар,
– поділився Табаков.
Лікарі казали артисту, що можна спробувати лікуватися в Україні, але він ухвалив рішення їхати до Польщі у місто Гданськ, де було експериментальне лікування. Сім'я підтримала Табакова.
Два з половиною роки ми провели в місті Гданськ. Я пройшов повний курс лікування. Щодня я дякую Господу, що живий,
– зазначив співак.
Табаков розповів, що лікувався у Польщі безплатно, адже перебував у країні в статусі біженця. Чоловік проходив хімієтерапію. Журналістка запитала у Павла, чи вилікувався він повністю.
Сподіваюся, що так. Але я постійно маю бути під контролем: здавати аналізи, слідкувати за рівнем усіх показників і проходити КТ раз у рік,
– відповів він.
Інтерв'ю з Павлом Табаковим: дивіться відео онлайн
Зазначимо! Торік в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Цікаві люди з Iryna Hers", Павло Табаков розповідав, що має можливість виїжджати з України за кордон через лікування, але деталями не поділився.
Коротко про Павла Табакова
Павло Табаков – переможець 5 сезону телепроєкту "Шанс". Співак також здобув перемогу у 2 сезоні талант-шоу "Голос країни". Він був у команді Діани Арбеніної.
Табаков родом зі Львова. Закінчив Львівське музично-педагогічне училище і Львівську музичну академію імені Миколи Лисенка.
Дружину артиста звати Ольга. Подружжя виховує доньку Анастасію та сина Олексія.