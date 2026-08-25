"Я завжди буду поруч": Павло Зібров ніжно привітав дружину з 67-річчям і показав їхні фото
25 серпня дружина народного артиста України Павла Зіброва Марина святкує день народження. Цьогоріч їй виповнилося 67 років.
З нагоди свята артист опублікував в інстаграмі спільні фото з коханою та присвятив їй зворушливе привітання.
Павло зазначив, що Марина вже 33 роки є для нього не лише дружиною, а й музою, натхненням і найближчою людиною.
Співак подякував батькам Марини за те, що свого часу подарували йому таку кохану, та наголосив, що захоплюється її красою, мудрістю, добротою і силою. За словами Зіброва, він щодня вдячний долі за те, що саме вона поруч із ним.
Я хочу побажати тобі найголовнішого – міцного здоров'я, миру в Україні, спокою в душі та багато щасливих років, наповнених любов'ю. А все інше ми обов'язково купимо на Бессарабському ринку. Купайся в щасті, тони в коханні, нехай здійснюються всі твої мрії та бажання. А я завжди буду поруч – підтримувати, обіймати, берегти й любити тебе,
– зазначив Павло Зібров.
Павло Зібров зворушливо привітав дружину Марину з днем народження / Скриншоти з інстаграм-сторіс
До речі, раніше Зібров та інші українські зірки розкрили секрети щасливих стосунків.