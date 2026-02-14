Продюсер і шоумен Євген Фешак вважає, що секрет міцних стосунків – вчасність: бути поруч, посміятися разом, зрозуміти потреби партнера, а коли треба – дати простір. Для нього романтика не обмежується Днем Валентина: Але це хороший привід зробити щось приємне своїй половинці: привітати, подарувати невеликий подарунок, підготувати сюрприз. І не обов’язково, щоб це було щось масштабне чи дороге. Часто саме маленькі, несподівані дрібниці приносять найбільше радості.

24 Канал також поспілкувався з іншими українськими зірками, які поділилися власними секретами гармонійних стосунків і традиціями святкування Дня закоханих.

Цікаво Де зараз Андрій Данилко – артист, який створив Вєрку Сердючку та підкорив Євробачення

Павло Зібров

Павла та Марину Зібрових вважають однією з найміцніших пар українського шоубізу. Вони познайомилися 33 роки тому у Спілці підприємців-промисловців.

Я виступав на урочистостях, а вона працювала радником із зовнішньоекономічних питань. У залі було одне вільне місце – я сів поруч. Поглянув на неї й серце одразу підказало: це вона. Після заходу ми зустрілися на фуршеті, обмінялися телефонами. Я подарував їй свій календарик "Фабрики Киянка"з автографом. Так усе й почалося,

– пригадав народний артист України.

Павло та Марина Зіброви / Фото пресслужби співака

За роки разом Павло та Марина пройшли чимало випробувань, проте кохання лише зміцніло. Співак вважає, що секрет їхніх стосунків з дружиною полягає в довірі, відвертості, готовності обговорювати проблеми, а також здатності знаходити компроміси. "Упертість ще нікого не зробила щасливим, а любов – це завжди діалог", – наголошує Зібров.

День святого Валентина він зазвичай проводить на сцені.

Співаю про кохання там, де збираються закохані. Така вже моя доля – бути поруч із любов'ю. А після концерту обов'язково дарую улюблені квіти Марині. І, звісно, весь гонорар – їй. Це вже наша добра традиція,

– зазначив виконавець.

Марина та Павло Зіброви / Фото пресслужби артиста

Наталка Карпа

У 2015 році співачка виступала в турі разом із гуртом АНТИТІЛА. Вони з музикантами приїхали в Павлоград, рідне місто тоді ще майбутнього чоловіка Наталки Карпи, щоб підтримати його як кандидата на посаду міського голови. Там виконавиця та Євген Терехов познайомилися, після чого кожен роз'їхався по своїх справах. Згодом чоловік почав працювати з ветеранами російсько-української війни, і запросив артистку виступити у Дніпровському госпіталі, що стало початком їхнього подальшого спілкування.

У вересні минулого року Наталка Карпа та Євген Терехов відзначили дев'яту річницю шлюбу. Впродовж цих років вони пройшли через різні випробування, але зуміли зберегти сім'ю і залишитися підтримкою одне для одного. У пари є донечка Злата.

Наталка Карпа та Євген Терехов на весіллі / Фото пресслужби співачки

На думку співачки, головний секрет міцних стосунків – вміння чути один одного. Вона порівнює стосунки з вазоном: якщо його не поливати, він засохне, а якщо перелити – також може пропасти. "Бережна турбота завжди дає свої плоди", – наголошує Наталка Карпа.

День Валентина для мене сумне свято, бо майже чотири роки цей час проводжу без чоловіка. Джекі зараз у 58 мотопіхотній бригаді ім.Виговського (славнозвісна "Мамкина Черешня"), а я два роки поспіль готую коктейлі у Negroni Aperitivo Bar, і збираю кошти на потреби їхньої бригади,

– поділилася артистка.

Що стосується подарунків, Євген – справжній романтик. Часто, перебуваючи на фронті, він надсилає квіти просто так, без нагоди, щоб підняти настрій дружині. Також він любить дарувати красиві ювелірні прикраси. Крайні подарунок – мінімалістичні сережки з гранатом, підібрані під колір очей та волосся Наталки.

Наталка Карпа з чоловіком / Фото пресслужби артистки

Сергій Танчинець

Сергій Танчинець познайомився зі своєю дружиною Юліаною в липні 2017 року у Радехові. Вона приїхала туди працювати на фестивалі, де виступав гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Це була наша перша зустріч, але, якщо чесно, ми тоді й не дуже запам'ятали одне одного. Згодом, вже у 2020 році, Юліана розпочала роботу вже у команді гурту, переїхавши до Києва. Та наша особиста історія розпочалась крізь роки, набагато пізніше,

– поділився співак.

Юліана Корецька та Сергій Танчинець / Фото пресслужби артиста

На думку Сергія Танчинця, міцні стосунки будуються на довірі, підтримці у складні моменти та взаємній повазі. Для нього важливо стояти одне за одного "горою" та рухатися в одному напрямку.

Сергій і Юліана зазвичай відзначають День закоханих не 14 лютого, а 13-го або 15-го, бо в цей день працюють. Вони обмінюються символічними подарунками.

Я, звісно, дарую Юліані квіти, бо вона їх обожнює і для неї це важливо,

– підкреслив співак.

Грандіозних святкувань у пари немає – інколи це просто спільний перегляд фільму вдома. Все залежить від їхнього графіку.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька / Фото пресслужби артиста

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч познайомився зі своєю дружиною Юлією у 2009 році на дискотеці від радіостанції Hit FM, де він працював ведучим. Майбутня дружина прийшла на захід разом із друзями Анатолія з 95-го Кварталу, де на той час працювала піарницею.

На думку Анатолія, головний секрет їхніх міцних стосунків полягає в готовності йти на поступки й робити перший крок. Завдяки цьому пара вже 15 років разом і має трьох дітей: Алісу, Лоліту та Ніла.

Архівні фото з весілля Анатолія Анатоліча та Юли / Фото з інстаграму Юлії

Ведучий також зауважив, що йому більше подобається дарувати подарунки.

Свого часу на День закоханих я подарував дружині автівку. Точніше, якраз за день до Дня всіх закоханих. А мені завжди пригадується, що жінка в той рік мені подарувала джинси. Автівки тої вже немає, а от джинси в мене досі є. Це доводить, що її подарунок був крутішим,

– з гумором зазначив шоумен.

Анатолій Анатоліч з дружиною / Фото пресслужби шоумена

Альона Омаргалієва

Уже понад десять років співачка перебуває у шлюбі з Тамерланом (Юрієм Толоконніковим). Пара познайомилася в соціальних мережах: саме Тамерлан першим написав Альоні з пропозицією співпраці. Спільна робота над проєктом TamerlanAlena поступово зблизила їх, і вже через півтора року між артистами виникли почуття, що згодом переросли у міцний шлюб.

Роки спільного життя, випробування відстанню та війною змінили їх обох – і як особистостей, і як подружжя. Зберігати гармонію у стосунках їм допомагають взаємна підтримка, глибоке розуміння та любов, що лише міцнішає у найскладніші періоди.

Альона Омаргалієва й Тамерлан на весіллі / Фото пресслужби артистів

Найбільша цінність для Альони й Тамерлана – це час, проведений разом із сином Тимуром.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії Тамерлан став на захист України. "Бути дружиною військового – це вчитися не піддаватися тривожним думкам, зберігати в собі світло й віру та підтримувати одне одного навіть на відстані", – зазначила виконавиця.

Також вона висловилась про День святого Валентина.

Для нас слово "свято" й романтика давно набули іншого змісту. Це не про дати в календарі чи гучні жести, а про можливість бути поруч. Кожна така мить – уже свято,

– поділилась Альона Омаргалієва.

Олександр Педан

Шоумен познайомився з майбутньою дружиною на міському хмельницькому чемпіонаті КВК у середині 90-х. Він грав за команду своєї школи, а Інна – за свою (у них була жіноча збірна).

Ми з Іннуською подружилися набагато ближче, коли я пішов вчитися в Хмельницький національний університет, а вона почала працювати там у фотолабораторії. У неї був стратегічний об'єкт – ксерокс, і вона мені тихенько робила копії, інколи навіть безплатно. Підгодовувала (сміється, – ред. 24 Канал),

– пригадав Педан.

Телеведучий переконаний, що фундамент міцних стосунків – це насамперед повага, а також любов, фізична близькість та діти.

Олександр та Інна Педани / Фото пресслужби артистів

Треба поважати один одного в тій справі, якою займається кохана людина, її вподобання та вільний час. Любов, с*кс, інтимні стосунки – це теж важлива невіддільна частина. І діти: мені здається, що вони дуже скріплюють сім'ю. Наші точно! Ми їх обожнюємо. Коли ти бачиш, яка твоя дружина мама, – це дуже тішить,

– зазначив Педан.

14 лютого Олександр та Інна намагаються провести час разом. "Це може бути вечеря. Ми не любимо виходити в День закоханих по ресторанах – там зазвичай усе забито. Хочеться приділити час собі та сім'ї. А ще ми даруємо подарунки один одному і нашим дітям, бо вони – плід нашого кохання. Моя Інна і донька Лєра дарують мені щось приємне і тепле. Ну, наприклад, піжами, шкарпетки чи труси – якраз за рік зношуються. Найприємніше те, що це – увага", – підкреслив шоумен.

Олександр Педан з родиною / Фото з інстаграму шоумена

Як показують історії українських зірок, міцні стосунки – це не лише великі жести на свята, а щоденна турбота, увага та взаєморозуміння. Маленькі сюрпризи, готовність слухати та підтримувати одне одного навіть у складні часи роблять любов міцною й довговічною.