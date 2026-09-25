Show24 Українські зірки Багато сліз щастя, – переможниця "Холостяка-12" показала перші фото з весілля
25 вересня, 13:01
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Багато сліз щастя, – переможниця "Холостяка-12" показала перші фото з весілля

Софія Хомишин

23 вересня Катерина Лозовицька, яка раніше перемогла у 12 сезоні романтичного реаліті "Холостяк", вийшла заміж. Її обранцем став співак Гідаят Сеїдов, відомий під псевдонімом GEED. Він також був учасником 13 сезону "Голосу країни".

Першими фотографіями з весілля та своїми емоціями від важливої події Лозовицька поділилася в інстаграмі. 

Був найщасливіший день у моєму житті. Так багато сліз щастя… Назавжди сім'я,
– написала Лозовицька. 

На церемонію Катерина одягнула мереживну сукню на тонких бретелях і доповнила її довгою напівпрозорою фатою. У руках наречена тримала букет із жовтих кал. Гідаят обрав для весілля білий костюм.  

Що відомо про стосунки пари? 

Про стосунки з Гідаятом Катерина Лозовицька вперше розповіла на початку серпня, а вже за кілька тижнів оголосила про заручини. Пара зустрічається близько пів року. 

Катерина та Гідаят познайомилися завдяки урокам вокалу – дівчина записалася на заняття до майбутнього коханого. Спочатку вони просто дружньо спілкувалися, а згодом чоловік першим зізнався у своїх почуттях. 

Освідчення відбулося в одному з торгових центрів Києва. Для Катерини тоді влаштували несподіваний флешмоб: Гідаят заспівав для неї на сцені, після чого став на одне коліно та зробив пропозицію. 

Тим часом фронтмен Måneskin Даміано Давид одружився з Дав Камерон в Італії.

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