Першими фотографіями з весілля та своїми емоціями від важливої події Лозовицька поділилася в інстаграмі.
Був найщасливіший день у моєму житті. Так багато сліз щастя… Назавжди сім'я,
– написала Лозовицька.
На церемонію Катерина одягнула мереживну сукню на тонких бретелях і доповнила її довгою напівпрозорою фатою. У руках наречена тримала букет із жовтих кал. Гідаят обрав для весілля білий костюм.
Що відомо про стосунки пари?
Про стосунки з Гідаятом Катерина Лозовицька вперше розповіла на початку серпня, а вже за кілька тижнів оголосила про заручини. Пара зустрічається близько пів року.
Катерина та Гідаят познайомилися завдяки урокам вокалу – дівчина записалася на заняття до майбутнього коханого. Спочатку вони просто дружньо спілкувалися, а згодом чоловік першим зізнався у своїх почуттях.
Освідчення відбулося в одному з торгових центрів Києва. Для Катерини тоді влаштували несподіваний флешмоб: Гідаят заспівав для неї на сцені, після чого став на одне коліно та зробив пропозицію.
Тим часом фронтмен Måneskin Даміано Давид одружився з Дав Камерон в Італії.