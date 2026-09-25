Першими фотографіями з весілля та своїми емоціями від важливої події Лозовицька поділилася в інстаграмі.

Був найщасливіший день у моєму житті. Так багато сліз щастя… Назавжди сім'я,

– написала Лозовицька.

На церемонію Катерина одягнула мереживну сукню на тонких бретелях і доповнила її довгою напівпрозорою фатою. У руках наречена тримала букет із жовтих кал. Гідаят обрав для весілля білий костюм.

Що відомо про стосунки пари?

Про стосунки з Гідаятом Катерина Лозовицька вперше розповіла на початку серпня, а вже за кілька тижнів оголосила про заручини. Пара зустрічається близько пів року.

Катерина та Гідаят познайомилися завдяки урокам вокалу – дівчина записалася на заняття до майбутнього коханого. Спочатку вони просто дружньо спілкувалися, а згодом чоловік першим зізнався у своїх почуттях.

Освідчення відбулося в одному з торгових центрів Києва. Для Катерини тоді влаштували несподіваний флешмоб: Гідаят заспівав для неї на сцені, після чого став на одне коліно та зробив пропозицію.

Тим часом фронтмен Måneskin Даміано Давид одружився з Дав Камерон в Італії.