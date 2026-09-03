Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь похрестила донечку: перші кадри з таїнства

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь похрестила донечку Кіру. Дівчинка народилася 28 квітня 2026 року.

А 3 вересня Інна в інстаграмі поділилася кадрами з важливого дня. На хрещення Кіри зібралися рідні та близькі Інни та її чоловіка Івана, а також хрещені батьки дівчинки.

Бєлєнь зізналася, що цей день був сповнений любові, та звернулася до донечки з теплими словами. Вона побажала Кірі здоров'я, світлої долі та любові, а також помолилася, щоб Господь завжди оберігав її.

Відтепер у тебе є твої земні янголи – хрещені батьки, які будуть поруч, любити тебе й оберігати на твоєму життєвому шляху. Молюсь, щоб Господь завжди тримав тебе під Своїм захистом, дарував здоров'я, світлу долю та багато любові. Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, моя маленька дівчинко,

– написала Інна.

Для самої Бєлєнь це хрещення стало особливим ще й тому, що раніше вона ніколи не була на подібному таїнстві. Фактично перше хрещення, яке Інна побачила, стало хрещенням її власної донечки. До слова, раніше Бєлєнь розповідала й про вибір імені для дівчинки. Кіру назвати запропонував її чоловік Іван.

Тим часом переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька готується до весілля з коханим.