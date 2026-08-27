Головні хіти Джамали, які має почути кожен

Сьогодні, 27 серпня, українській співачці та переможниці Євробачення-2016 Джамалі виповнюється 43 роки. Про її життя та досягнення писали вже багато, тому цього разу варто приділити більше уваги саме музиці.

За свою кар'єру виконавиця випустила вже чимало пісень, які стали хітами, пише 24 Канал.

Найкращі пісні Джамали

"1944"

Пісня розповідає про депортацію кримських татар, яку радянська влада здійснила під час Другої світової. Для Jamala це особиста історія: її прабабуся була серед депортованих. Саме ця композиція і принесла артистці перемогу на співочому конкурсі.

Джамала – "1944": дивіться відео онлайн

"Обіймай"

Цей трек вийшов напередодні Дня закоханих. Сама артистка казала, що це дуже чуттєвий трек про кохання, яке не потребує доказів чи зайвих слів. А у відеокліпі знялись Тімур та Інна Мірошниченко, Костянтин і Влада Ліберови, ONUKA та The Maneken, Леся Патока з чоловіком-військовим.

Джамала – "Обіймай": дивіться відео онлайн

"Solo"

Ця англомовна пісня вийшла у 2019 році й стала дуже популярною. Пісня увійшла в першу десятку відразу двох британських чартів – Upfront Club топ-30 (7 місце) та Commercial Trance топ-30 (8 місце).

Jamala – Solo: дивіться відео онлайн

"Люблю"

Ліричний трек вийшов у 2024 році.

Ця пісня адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: чи це любов до чоловіка, чи до дитини. Стукає серце, Новий шлях проб'ється, І це знак, що буде життя! Стукає серце, новий шлях проб'ється і це знак що буде життя… Та любов, яка надихає,

– розповідала тоді артистка.

Джамала – "Люблю": дивіться відео онлайн

"Замовкни"

А от ця композиція вийшла у світ всього декілька місяців тому. Трек виконаний у стилі альтернативного попу з мінімалістичною електронікою. У текст закладений момент, коли людина вирішує не втягуватись у чужий конфлікт й обирає власний спокій.

Джамала – "Замовкни": дивіться відео онлайн

Очевидно, що це далеко не весь список тих пісень, які можна назвати найкращими із репертуару співачки. Свого часу колись був дуже популярний трек Smile, який лунав із кожного куточка, або ж "Сину", від якої не тільки мурахи по шкірі, а й сльози навертаються на очі.

Нагадаємо, що 2 вересня Джамала вирушає у масштабний всеукраїнський тур "Рух мій", який присвячений її однойменному альбому. Співачка має дати 19 концертів у 18 українських містах.