За свою карьеру певица выпустила уже немало песен, ставшими хитами, пишет 24 Канал.

Лучшие песни Джамалы

"1944"

Песня рассказывает о депортации крымских татар, которую советская власть осуществила во время Второй мировой войны. Для Джамалы это личная история: ее прабабушка была среди депортированных. Именно эта композиция и принесла артистке победу на песенном конкурсе.

Джамала – "1944": смотрите видео онлайн

"Обіймай"

Этот трек вышел накануне Дня влюбленных. Сама артистка говорила, что это очень чувственный трек о любви, которая не нуждается в доказательствах или лишних словах. А в видеоклипе снялись Тимур и Инна Мирошниченко, Константин и Влада Либеровы, ONUKA и The Maneken, Леся Патока с мужем-военным.

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Джамала – "Обіймай": смотрите видео онлайн

"Solo"

Эта англоязычная песня вышла в 2019 году и стала очень популярной. Песня вошла в первую десятку сразу двух британских чартов – Upfront Club топ-30 (7-е место) и Commercial Trance топ-30 (8-е место).

Jamala – Solo: смотрите видео онлайн

"Люблю"

Лирический трек вышел в 2024 году.

Эта песня адресована всем тем, кто верит в любовь во всех ее проявлениях: будь то любовь к мужчине или к ребенку. Бьется сердце, новый путь пробьется, и это знак, что будет жизнь! Бьется сердце, новый путь пробьется, и это знак, что будет жизнь… Та любовь, которая вдохновляет,

– рассказывала тогда артистка.

Джамала – "Люблю": смотрите видео онлайн

"Замовкни"

А вот эта композиция вышла в свет всего несколько месяцев назад. Трек исполнен в стиле альтернативного поп-рока с минималистичной электроникой. В тексте заложен момент, когда человек решает не ввязываться в чужой конфликт и выбирает собственное спокойствие.

Джамала – "Замовкни": смотрите видео онлайн

Очевидно, что это далеко не весь список тех песен, которые можно назвать лучшими из репертуара певицы. В свое время очень популярным был трек "Smile", который звучал отовсюду, или же "Сину", от которой не только мурашки по коже, но и слезы наворачиваются на глаза.

Напомним, что 2 сентября Джамала отправляется в масштабный всеукраинский тур "Рух мій", посвященный ее одноименному альбому. Певица должна дать 19 концертов в 18 украинских городах.