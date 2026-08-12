FIЇNKA іронічно відреагувала на визнання її треку "Бий м*скаля!" екстремістським у РФ

Українська співачка Ірина Вихованець, яка виступає під псевдонімом FIЇNKA, потрапила до російського списку "екстремістських матеріалів". Країну-агресорку настільки обурив її хіт "Бий м*скаля!", що російський суд офіційно заборонив композицію на своїй території.

Про це рішення стало відомо 11 серпня. Трек артистки привернув увагу російських чиновників через свою різку антиімперську риторику та неприйняття російської агресії. Вони навіть окремо зацитували фрагменти пісні, на які образилися. Йдеться про слова, що звучать на початку та наприкінці композиції.

А я з дитинства ненавижу м*скалів... І най Бог помагає!

– співає FIЇNKA.

FIЇNKA, яка відома своїм фірмовим гуцульським стилем та сарказмом, не змогла залишити цю новину без уваги. На своїй сторінці артистка опублікувала скриншот із рішенням російського суду та залишила до нього лаконічний іронічний коментар.

Та не може бути,

– написала співачка, додавши емодзі, що плаче від сміху.

FIЇNKA відреагувала на образу росіян / скриншот з тредсу

Варто зазначити, що пісню "Бий м*скаля!" Ірина Вихованець випустила ще у жовтні 2022 року, за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення.

Тоді артистка зазначала, що після багатьох етапів війни єдине, чого хочеться – це "вибити цих дідьків по всіх фронтах". Композиція, у якій поєдналися гуцульський діалект та сучасне музичне звучання, була створена як пісня-заклик для натхнення українських захисників та захисту національної культури.

Тим часом трек Кажанни взагалі опинився на "Яндекс Музиці". Співачка вже розповіла, чи заробляє вона щось на цій платформі.