Show24 Музика Через 10 років після релізу: хіт Ірини Федишин "Чужі уста" підкорив тікток
27 серпня, 15:43
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Через 10 років після релізу: хіт Ірини Федишин "Чужі уста" підкорив тікток

Софія Хомишин

Динамічний трек Ірини Федишин "Чужі уста", який побачив світ ще у червні 2016 року, несподівано отримав друге дихання. Через десять років після релізу пісня стала справжнім вірусним хітом у тіктоці, заполонивши стрічки користувачів.

Українці масово знімають під неї кумедні відео про ревнощі, а сама співачка вже повертає композицію до своєї концертної програми, передає 24 Канал. 

Пісня "Чужі уста" розповідає про болісне розставання, ревнощі та усвідомлення того, що колишній коханий тепер обійматиме іншу. 

Сьогодні ж ці життєві рядки користувачі активно використовують у своїх мемах. Вони знімають смішні ролики, обігруючи текст пісні у побутових ситуаціях. Наприклад, дівчата іронізують про свою "неревниву" натуру, коли хлопець просто привітався з продавчинею або не лайкнув історію в інстаграмі.

До тренду долучаються не лише звичайні юзери, а й відомі інфлюенсери. Зокрема, популярна блогерка Даша Кубік також зняла відео під цей хіт у тікток.

@kubikrombik

ЧУЖІ ВУСТА Й ВІДБИВНА БУДУТЬ ТЕБЕЕЕЕ ЦІЛУВАТИ

♬ оригінальний звук - LYUKSI

Не менш популярними стали й кавери на пісню. Українці переспівують "Чужі уста" та виконують її на фортепіано й гітарі, ділячись своїми версіями в соцмережах.

@currly_23 Чужі уста - Ірина Федишин (cover) #coversong #guitar #solo ♬ оригинальный звук - curly23

Як Федишин відреагувала на популярність пісні?

Сама Ірина Федишин зізналася, що приємно здивована новою хвилею популярності свого треку. Артистка подякувала слухачам за те, що вони продовжують підтримувати українську музику.

Буду і я в тренді. Не знаю, що сталося з цією піснею, але вона повертається в мою концертну програму,
– зазначила артистка.

Ірина справді додала хіт до своєї концертної програми. 24 серпня під час фестивалю "Код нації" в "Артеку Прикарпаття", який проходив з нагоди Дня Незалежності України, вона виконала "Чужі уста" наживо. Особливо зворушливо було бачити, як діти різного віку разом зі співачкою співали слова вірусної пісні.

Втім, популярність треку – не єдина радісна новина в житті Ірини Федишин. Нещодавно стало відомо, що артистка втретє стане мамою.

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