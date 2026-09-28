Зірка "Скаженого весілля" вперше розповіла про коханого та їхні стосунки

Українська акторка Поліна Василина розповіла про зміни в особистому житті. Зірка серіалу "Дільничний з ДВРЗ" та фільму "Скажене весілля" підтвердила, що перебуває у стосунках з актором Максимом Рягіним.

Про це 28-річна зірка розповіла в коментарі для програми "Ранок у Великому Місті". Виявилося, що вони з Максимом знайомі вже давно, адже раніше працювали в одному театрі. Втім, стосунки між ними почалися не одразу.

За словами Поліни, іноді просто має настати відповідний момент. Тепер актори не лише працюють разом, а й будують спільне життя.

Водночас Поліна зізнається, що стосунки двох людей однієї професії мають свої особливості. Між ними бувають ревнощі, суперечки та різні погляди на певні речі. Попри це, пара проводить багато часу разом.

Коли акторку запитали, на якому етапі зараз їхні стосунки, вона з усмішкою відповіла: "Зустрічаємось кожного дня у квартирі".

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А зміни в особистому житті відбулися не лише у Поліни Василини. Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька вийшла заміж за відомого співака.