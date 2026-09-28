Об этом 28-летняя звезда рассказала в комментарии для программы "Утро в Большом Городе". Оказалось, что они с Максимом знакомы уже давно, ведь раньше работали в одном театре. Впрочем, отношения между ними завязались не сразу.

По словам Полины, иногда просто должен наступить подходящий момент. Теперь актеры не только работают вместе, но и строят совместную жизнь.

В то же время Полина признается, что отношения двух людей одной профессии имеют свои особенности. Между ними бывают ревность, споры и разные взгляды на определенные вещи. Несмотря на это, пара проводит много времени вместе.

Когда актрису спросили, на каком этапе сейчас находятся их отношения, она с улыбкой ответила: "Встречаемся каждый день в квартире".

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А изменения в личной жизни произошли не только у Полины Василины. Победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая вышла замуж за известного певца.