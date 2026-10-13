Помер комік Олександр "Веня" Венедчук

13 жовтня пішов з життя український гуморист Олександр "Веня" Венедчук. Комік виступав у складі гумористичного колективу "Ветерани космічних військ".

Сумну новину повідомили на офіційній Instagram-сторінці колективу "Ветерани космічних військ".

Друзі, зазвичай ми звикли приходити до вас з якимись гарними новинами чи з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною звісткою. Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні (13.10.2026) пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук. Інформацію про час та місце прощання надамо, як тільки вона стане відомою,

– йдеться в дописі.