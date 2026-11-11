Пішов слідами мами й дідуся: принц Джордж вразив новим малюнком, який опублікували в журналі

Принц Джордж продемонстрував неабиякий художній талант, який, схоже, успадкував від мами Кейт Міддлтон і дідуся – короля Чарльза III.

Малюнок 13-річного спадкоємця престолу опублікували в новому випуску британського журналу Country Life. На це звернуло увагу видання People.

Так, на сторінках видання Country Life, запрошеним редактором якого став принц Вільям, можна побачити яскраву ілюстрацію зимородка. Її Джордж створив ще торік, коли йому було 12 років. Нині старшому синові принца та принцеси Уельських уже виповнилося 13.

Це не вперше, коли художні здібності принца Джорджа привертають увагу. На Різдво 2022 року принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися малюнком оленя, який створив їхній син. Тоді художник, чия фотографія надихнула хлопчика на цю роботу, відзначив його талант і вміння поєднувати форми та кольори.

У 2025 році Джордж знову продемонстрував свої творчі здібності. Тоді принцеса Уельська опублікувала чотири сімейні портрети, які вони разом із дітьми створили під час особливого художнього заняття. До нього долучилися також 11-річна принцеса Шарлотта та 8-річний принц Луї.

Схоже, любов до малювання принц Джордж успадкував від мами. Кейт Міддлтон теж захоплюється мистецтвом і має диплом з історії мистецтва Університету Сент-Ендрюса. У 2002 році вона навіть створила малюнок цього шотландського міста, який згодом показала шанувальникам королівської родини. Саме в Сент-Ендрюсі Кейт познайомилася з майбутнім чоловіком – принцом Вільямом.

Художнє захоплення поділяє і дідусь Джорджа – король Чарльз III. 77-річний монарх упродовж багатьох років займається акварельним живописом. Серед його робіт – засніжені краєвиди швейцарського курорту Клостерс і пейзажі навколо королівського маєтку Балморал у Шотландії.

Втім, малювання – не єдине захоплення принца Джорджа. Хлопчик також цікавиться футболом. Зокрема, нещодавно він відвідав футбольний матч разом із батьком, принцом Вільямом.