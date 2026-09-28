Принц Гаррі розповів про повернення до Великої Британії та зізнався, як почуваються його діти

Принц Гаррі та Меган Маркл у 2020 році склали повноваження старших членів королівської родини та переїхали до США. Після шести років життя в Каліфорнії минулого місяця подружжя разом із дітьми повернулося до Великої Британії.

В інтерв’ю канадському телеканалу CTV News принц Гаррі розповів, як почувається після повернення та як нове життя у Британії сприйняли його діти.

Це чудово. Я дуже радий знову бути на британській землі. Діти щасливі в школі, а для мене це можливість по-справжньому зосередитися на підготовці до Invictus Games, які відбудуться в Бірмінгемі в липні наступного року,

– сказав герцог Сассекський.

Вважається, що зараз родина живе у приватному будинку в районі Котсволдс, неподалік від Лондона.

Водночас дітям Гаррі та Меган – семирічному Арчі та п'ятирічній Лілібет – невдовзі після початку навчання довелося змінити школу. Причиною стали побоювання щодо їхньої безпеки дорогою до навчального закладу.

Принц Гаррі з дітьми / Фото з інстаграм-сторінки Меган Маркл

Коли Гаррі запитали, чому вони вирішили повернутися до Великої Британії, він відповів, що "причин було багато", але не став розповідати подробиці.

До слова, нещодавно близька подруга Меган Маркл приїхала до Британії та показала нові фото з герцогинею і принцом Гаррі.