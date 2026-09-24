Келлі поділилася в інстаграмі фотографіями зі своєї поїздки та показала, як проводить час із Меган і її родиною.

На одному з кадрів Меган тримає на руках маленького Джека – сина Келлі. Фото зробили під час вечері в пабі. На іншому знімку принц Гаррі грається з хлопчиком на підлозі.

Меган Маркл і Джек / Фото з інстаграм-сторінки Келлі Маккі Зафен

Принц Гаррі з Джеком / Фото з інстаграм-сторінки Келлі Маккі Зафен

Келлі також показала фото 5-річної принцеси Лілібет, яка проводить час із маленьким Джеком.

Келлі Маккі Зафен з сином і принцесою Лілібет / Фото з інстаграм-сторінки подруги Меган Маркл

Її 7-річний брат, принц Арчі, цього місяця також почав навчання у новій школі у Великій Британії. Діти пішли до школи невдовзі після того, як 26 серпня їхня сім'я приїхала до Англії.

Ще на одному фото Меган, Келлі та давній друг герцогині Маркус Андерсон грають у маджонг на задньому дворі. На столі перед ними – келихи з вином.

Меган Маркл з друзями / Фото з інстаграм-сторінки Келлі Маккі Зафен

Схоже, поїздка до Великої Британії залишила у Келлі теплі враження.

Є щось особливе в тому, щоб разом із найкращою подругою відчути атмосферу цього чарівного місця, а ще взяти із собою мого маленького Джека в цю пригоду,

– написала вона під публікацією.



Келлі Маккі Зафен з сином / Фото з її інстаграм-сторінки

До слова, нещодавно принц Гаррі вперше прокоментував повернення до Великої Британії разом із сім'єю.