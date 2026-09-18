Син Чарльза ІІІ завітав на урочисту вечерю та церемонію вручення премії Invictus Spirit Gala Dinner в Лондоні. Як повідомляє британське видання Express, це перша публічна поява герцога Сассекського після його повернення зі США до Великої Британії.

Для світського виходу в Old Royal Naval College Гаррі обрав класичний чорний костюм із елегантним метеликом. Попри те, що він більше не виконує обов'язки члена королівської родини, герцог доповнив образ військовими медалями та орденом Knight Commander.

Коли журналісти запитали принца про його враження від повернення на батьківщину, він щиро посміхнувся й лаконічно прокоментував гучну подію.

Добре. Добре повернутися на британську землю,

– впевнено зазначив принц Гаррі.



Принц Гаррі про переїзд зі США у Великобританію / Фото Getty Images

Прихильники королівської родини здивувалися відсутності Меган Маркл, яка зазвичай завжди підтримує чоловіка на подіях Invictus Games. З'ясувалося, що герцогиня залишилася в родинному маєтку в Котсуолдсі разом із дітьми – 7-річним Арчі та 5-річною Лілібет.

Як відомо, турбота про малюків залишається головним пріоритетом для подружжя. Нещодавно стало відомо про загрозу безпеці Арчі і Лілібет, через яку Гаррі і Меган перевели їх до іншої школи всього через кілька днів після початку навчання.