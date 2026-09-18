Сын Чарльза III посетил торжественный ужин и церемонию вручения премии Invictus Spirit Gala Dinner в Лондоне. Как сообщает британское издание Express, это первое публичное появление герцога Сассекского после его возвращения из США в Великобританию.

Для светского выхода в Old Royal Naval College Гарри выбрал классический черный костюм с элегантным бабочкой. Несмотря на то, что он больше не исполняет обязанности члена королевской семьи, герцог дополнил образ военными медалями и орденом Knight Commander.

Когда журналисты спросили принца о его впечатлениях от возвращения на родину, он искренне улыбнулся и лаконично прокомментировал громкое событие.

Хорошо. Хорошо вернуться на британскую землю,

– уверенно отметил принц Гарри.



Принц Гарри о переезде из США в Великобританию / Фото Getty Images

Поклонники королевской семьи удивились отсутствию Меган Маркл, которая обычно всегда поддерживает мужа на мероприятиях Invictus Games. Оказалось, что герцогиня осталась в семейном поместье в Котсуолдсе вместе с детьми – 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет.

Как известно, забота о малышах остается главным приоритетом для супругов. Недавно стало известно об угрозе безопасности Арчи и Лилибет, из-за которой Гарри и Меган перевели их в другую школу всего через несколько дней после начала учебы.