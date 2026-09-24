Келли поделилась в инстаграме фотографиями из своей поездки и показала, как проводит время с Меган и ее семьей.

На одном из снимков Меган держит на руках маленького Джека – сына Келли. Фото сделали во время ужина в пабе. На другом снимке принц Гарри играет с мальчиком на полу.

Меган Маркл и Джек / Фото с страницы Келли Макки Зафен в инстаграме

Принц Гарри с Джеком / Фото с страницы в инстаграме Келли Макки Зафен

Келли также показала фото 5-летней принцессы Лилибет, которая проводит время с маленьким Джеком.

Келли Макки Зафен с сыном и принцессой Лилибет / Фото с страницы в инстаграме подруги Меган Маркл

Ее 7-летний брат, принц Арчи, этого месяца также начал обучение в новой школе в Великобритании. Дети пошли в школу вскоре после того, как 26 августа их семья приехала в Англию.

Еще на одном фото Меган, Келли и давний друг герцогини Маркус Андерсон играют в маджонг на заднем дворе. На столе перед ними – бокалы с вином.

Меган Маркл с друзьями / Фото с страницы Келли Макки Зафен в инстаграме

Похоже, поездка в Великобританию оставила у Келли теплые впечатления.

Есть что-то особенное в том, чтобы вместе с лучшей подругой проникнуться атмосферой этого волшебного места, а еще взять с собой моего маленького Джека в это приключение,

– написала она под публикацией.



Келли Макки Зафен с сыном / Фото с ее страницы в инстаграме

К слову, недавно принц Гарри впервые прокомментировал возвращение в Великобританию вместе с семьей.