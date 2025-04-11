З усіма пообнімався: з'явилось перше відео таємного візиту принца Гаррі до України

Засновник Invictus Games та герцог Сассекський Гаррі вперше відвідав Україну. Він провів день з учасниками Ігор Нескорених різних років та пацієнтами реабілітаційного центру у Львові. В мережі вперше показали відео з візиту принца Гаррі до Львова.

Річ у тім, громадськість дізналась про візит лише після того, як герцог Сассекський покинув Україну. Повідомляє Show 24 з посиланням на Superhumans Center.

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Так, під час візиту 40-річний принц Гаррі ознайомився з роботою львівського ортопедичного центру Superhumans, де надають допомогу пораненим військовослужбовцям та цивільним.

Герцога супроводжувала делегація Фонду Ігри Нескорених, до якої входили четверо ветеранів, які раніше самі проходили подібну реабілітацію. За словами прессекретаря принца, запрошення відвідати центр Гаррі отримав від генеральної директорки закладу Ольги Руднєвої рік тому, а також під час лютневих Invictus Games у Ванкувері та Вістлері.

Для довідки! Принц Гаррі заснував Invictus Games у 2014 році для популяризації спортивних змагань серед поранених військовослужбовців та ветеранів, подібних до Паралімпійських ігор.

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У рамках програми візиту герцог відвідав операційну під час складної операції з відновлення слуху ветерану, а також зустрівся з медичним персоналом та пацієнтами центру. Особливо зворушливою стала зустріч принца з 10-річним Романом Олексівим, який отримав опіки 45% тіла внаслідок російського ракетного удару по Вінниці в липні 2022 року.

Принц Гаррі зустрівся у нас з усіма хлопцями, які брали участь в іграх цієї зими – не тільки з суперами. Він неймовірно чуйний і емоційно щедрий – жодних королівських ритуалів. З усіма пообнімався, для всіх знайшов комплімент, екскурсію Центром пройшов уважно і з непідробним інтересом,

– поділився враженнями засновник клініки Superhumans Center Андрій Ставніцер.

Під час перебування в Україні герцог також провів зустріч з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Це мій перший візит в Україну – і точно не останній. Для мене було величезною честю і привілеєм приїхати сюди разом із делегацією Invictus. Побачити неймовірну, приголомшливу реабілітацію та догляд, які тут надають під одним дахом, спеціально створеним для цього, – це просто вражає,

– зазначив принц Гаррі.

Важливо зазначити, що принц Гаррі став другим членом британської Королівської родини, який відвідав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Минулого року візит до Києва здійснила його тітка Софі, герцогиня Единбурзька.