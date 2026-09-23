У Норвегії попрощалися з принцесою Астрід, яка померла через два дні після похорону брата

У Норвегії попрощалися з принцесою Астрід, яка померла 11 вересня – лише через два дні після похорону свого брата, короля Гаральда.

На церемонію прийшли члени королівської родини, її діти, онуки та близькі. Про це повідомило видання HELLO!.

Прощання провели в церкві Ріс в Осло. Серед гостей були король Гокон, королева Метте-Маріт, королева Соня, кронпринцеса Александра, а також принцеса Марта Луїза з чоловіком Дюреком Верреттом і трьома доньками – Мауд Ангелікою Бен, Леєю Ісадорою Бен та Еммою Таллулою Бен.

Церемонія розпочалася о 13:00 за місцевим часом. Спочатку норвезька співачка Сіссель Кірк'єбьо та хор Sølvguttene виконали Pie Jesu. Після цього присутні виступили з промовами на честь принцеси.

Під час церемонії згадували про Астрід як про люблячу матір і близьку людину для своєї родини. У неї було п'ятеро дітей – Катрін, Бенедікте, Александер, Елізабет та Карл-Крістіан Фернер. Після смерті матері вони назвали її "найкращою мамою у світі".

Дорога мамо, дорога принцесо Астрід, дякуємо тобі за те, що ти була найкращою мамою, яку ми могли мати. Упродовж усього нашого життя ти була поруч із нами,

– сказали діти.

Онуки та правнуки принцеси поклали червоні троянди на її труну. Після завершення церемонії король Гокон та п'ятеро дітей Астрід винесли труну з церкви.

Принцесу Астрід поховають у фортеці Акерсгус в Осло разом із членами її родини. Там також похований її брат, король Гаральд.

Раніше наша редакція писала детальний матеріал про історію кохання принцеси Астрід та її чоловіка Йогана Мартіна Фернера.