На церемонию пришли члены королевской семьи, ее дети, внуки и близкие. Об этом сообщило издание HELLO!

Прощание состоялось в церкви Рис в Осло. Среди гостей были король Хокон, королева Метте-Марит, королева Соня, кронпринцесса Александра, а также принцесса Марта Луиза с мужем Дюреком Верреттом и тремя дочерьми – Мауд Ангеликой Бен, Леей Исадорой Бен и Эммой Таллулой Бен.

Церемония началась в 13:00 по местному времени. Сначала норвежская певица Сиссель Киркьебьо и хор Sølvguttene исполнили Pie Jesu. После этого присутствующие выступили с речами в честь принцессы.

Во время церемонии Астрид вспоминали как любящую мать и близкого человека для своей семьи. У нее было пятеро детей – Катрин, Бенедикте, Александр, Элизабет и Карл-Кристиан Фернер. После смерти матери они назвали ее "лучшей мамой в мире".

Дорогая мама, дорогая принцесса Астрид, спасибо тебе за то, что ты была лучшей мамой, которую мы могли иметь. На протяжении всей нашей жизни ты была рядом с нами,

– сказали дети.

Внуки и правнуки принцессы возложили красные розы на ее гроб. По завершении церемонии король Хокон и пятеро детей Астрид вынесли гроб из церкви.

Принцессу Астрид похоронят в крепости Акерсгус в Осло вместе с членами ее семьи. Там же похоронен ее брат, король Харальд.

Ранее наша редакция публиковала подробный материал об истории любви принцессы Астрид и ее мужа Йогана Мартина Фернера.