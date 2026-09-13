11 сентября 2026 года принцесса Астрид, госпожа Фернер, скончалась в возрасте 94 лет, всего через два дня после похорон младшего брата, короля Харальда V. Она прожила долгую жизнь, десятилетиями представляла королевский дом, но ее личная история тоже заслуживает отдельного сценария. 24 Канал рассказывает о любви принцессы и ее мужа, брак с которым в свое время вызвал в Норвегии немалые споры.

Принцесса влюбилась не в принца



Свадьба принцессы Астрид и Йогана Мартина Фернера / Фото royalwatcherblog



Избранником Астрид стал Йохан Мартин Фернер – норвежский бизнесмен и спортсмен. Он занимался семейным бизнесом Ferner Jacobsen, а также был успешным яхтсменом: на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки завоевал серебряную медаль.

Казалось бы, прекрасная партия: успешный, образованный, спортсмен. Но для королевской семьи начала 1960-х годов был один нюанс – Фернер уже был женат и разведен.

Их брак вызвал скандал

Сегодня развод вряд ли заставил бы монархию пережить кризис, но в 1960-х все было иначе. Предстоящий брак принцессы с разведенным мужчиной вызвал публичные споры, в частности из-за тогдашнего отношения Норвежской церкви к повторным бракам.

По данным Royal Central, ситуация дошла до того, что возникли трудности даже с поиском священнослужителя для церемонии. Король Олав V в конце концов дал дочери согласие, однако свадьбу решили провести довольно сдержанно.

Газета Vårt Land тогда писала, что от принцессы предпочли бы увидеть выбор "пути долга". Но в то же время журналисты сделали удивительно романтический вывод: сердце принцессы мало чем отличается от сердец обычных людей.

Свадьба вместо отказа от любви



История любви принцессы Астрид и Йогана Мартина Фернера / Фото royalwatcherblog



В ноябре 1960 года королевский двор официально объявил о помолвке. А уже 12 января 1961 года Астрид и Йохан поженились в церкви Аскер, недалеко от места, где прошло детство принцессы.

После свадьбы король постановил, что дочь будет носить официальное имя принцесса Астрид, госпожа Фернер. Брак с некоролевским избранником не означал прощания с обязанностями – Астрид продолжила представлять монархию.

Вместе они создали большую семью

В 1962 году родилась их первая дочь Катрин. Впоследствии семья значительно увеличилась: у супругов было пятеро детей – три дочери и двое сыновей.

Астрид и Йохан оставались вместе более полувека – до смерти Фернера 24 января 2015 года. В заявлении королевского дома его назвали хорошим мужем, отцом и дедушкой.

Последний раздел истории

После смерти мужа Астрид продолжала исполнять королевские обязанности. В общей сложности она служила норвежскому королевскому дому более семи десятилетий, а еще в 22 года после смерти матери фактически стала первой леди страны.

Ее последним публичным появлением стали похороны брата, короля Харальда V, 9 сентября 2026 года. Через два дня принцесса Астрид скончалась в возрасте 94 лет.

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