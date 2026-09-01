Принцеса Євгенія замилувала рідкісними кадрами з новонародженою донькою та її старшими братами

Принцеса Йоркська поділилася з прихильниками найтеплішими моментами материнства.

У своєму інстаграмі вона показала підрослих синів та крихітну донечку Аделаїду, якій пішов уже четвертий тиждень.

На одному з фото принцеса Євгенія дбайливо тримає на руках місячну дівчинку. На інших кадрах Аделаїда лежить поруч зі своїми старшими братами – Огастом та Ернестом. Хлопчики з ніжністю розглядають сестричку, обіймають її та цілують.

Щасливі дні з моїми малюками,

– зазначила принцеса Євгенія під фото.

Принцеса Євгенія показала дітей / Скриншоти з інстаграм-сторіс

До речі, повне ім'я донечки принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка – Аделаїда Елізабет Анніна Бруксбенк. Відомо, що кожна частина імені має особливе значення. Аделаїду назвали на честь трьох людей, яких родина любить і якими захоплюється, зокрема її прабабусі, королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, що Аделаїда з'явилася на світ 3 серпня о 18:20 в одній із лікарень Лісабона. Новонароджена дівчинка стала вже 15-ю правнучкою Єлизавети II й посіла 15-те місце в офіційній черзі на британський престол.