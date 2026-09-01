В своем инстаграме она показала подросших сыновей и крошечную дочь Аделаиду, которой уже исполнилась четвертая неделя.

На одном из фото принцесса Евгения заботливо держит на руках месячную девочку. На других кадрах Аделаида лежит рядом со своими старшими братьями – Огастом и Эрнестом. Мальчики с нежностью рассматривают сестренку, обнимают ее и целуют.

Счастливые дни с моими малышами,

– отметила принцесса Евгения под фото.

Принцесса Евгения показала детей / Скриншоты из Instagram-сторис

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кстати, полное имя дочери принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбенка – Аделаида Элизабет Аннина Бруксбенк. Известно, что каждая часть имени имеет особое значение. Аделаиду назвали в честь трех человек, которых семья любит и которыми восхищается, в частности ее прабабушки, королевы Елизаветы II.

Напомним, что Аделаида появилась на свет 3 августа в 18:20 в одной из больниц Лиссабона. Новорожденная девочка стала уже 15-й правнучкой Елизаветы II и заняла 15-е место в официальной линии престолонаследия Великобритании.