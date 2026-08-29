Пивоваров – акушер, а Федишин – економістка: на кого навчались українські зірки

Варто розуміти, що мало хто із відомих артистів отрима легку стежинку до кар'єри та популярності. Майже всі вони навчались за зовсім іншими спеціальностями, однак доля таки привела їх на сцену.

Якщо ви досі не знаєте справжні професії відомих українських знаменитостей, то далі в матеріалі 24 Канал розкриє всі карти.

Ким за професією є найпопулярніші зірки

Артем Пивоваров

Не так давно із соцмереж стало відомо, що не всі шанувальники артиста знають, на кого він навчався. Отож, співак здобув освіту фельдшера-акушера. Чоловік навіть тричі був присутній на пологах, а потім три роки пропрацював у реанімації у відділенні анестезіології.

Але і це ще не все. Пивоваров за освітою також є екологом, адже закінчив Харківський національний університет міського господарства.

Артем Пивоваров / Фото 24 Каналу

Олександр Пономарьов

А в цього артиста технічна спеціальність. Свого часу співак навчався на механіка і працював на заводі.

Олександр Пономарьов / Фото з інстаграму

Юлія Саніна

У Київському національному університеті ім. Т.Шевченка фронтвумен гурту The Hardkiss здобула філологічну освіту, а магістратуру закінчила за спеціальністю культурологія.

Юлія Саніна / Фото з інстаграму співачки

Alyona alyona

Реперка має дві освіти – педагогічну та психологічну. Свого часу вона працювала продавчинею, касиркою та прибиральницею. А коли їй був 21 рік, то дівчина навіть влаштувалась на роботу у колекторську компанію.

alyona alyona / Фото з інстаграму

Ігор Кондратюк

Український продюсер обожнює науку. Кондратюк закінчив фізичний факультет Київського національного університету та став фахівцем з оптики.

Також у його здобутках є наукові статті, а у 1996 році навіть захистив кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження фізико-хімічної природи елементарних процесів молекулярного розпізнавання методами ямр, коливальної спектроскопії та комп'ютерного моделювання".

Ігор Кондратюк / Фото з інстаграму продюсера

Ірина Федишин

Після закінчення школи знаменитість вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка, де здобула економічну освіту. Та любов до музики таки взяла гору і зрештою Федишин стала співачкою.

Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин повідомила про третю вагітність. Знаменитість поки не зізналась, чи це буде хлопчик, чи дівчинка.

Віктор Бронюк

Лідер гурту "ТІК" свого часу здобув педагогічну освіту. У Барському педагогічному училищі артист здобув спеціальність художника-дизайнера та вчителя образотворчого мистецтва і праці.

Віктор Бронюк / Фото з інстаграму співака

Андрій Кузьменко

Музикант навчався у Львівському медичному інституті, однак відчував, що медицина – це не його покликання. Однак батьки наполягли, щоб син завершив навчання, і таки став стоматологом.

Андрій пропрацював рік за спеціальністю, а потім покинув цю справу.

Кузьма Скрябін / Фото з інстаграму

Ольга Горбачова

Співачка та колишня дружина продюсера Юрія Нікітіна здобула освіту вчительки іноземної мови, адже це була її мрія дитинства. Вона посилено вивчала іноземні мови, але зрештою обрала зіркову кар'єру.

Ольга Горбачова / Фото з інстаграму співачки

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