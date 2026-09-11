Постійно його смикають, – Раміна відверто розповіла про стосунки з коханим-військовим

Українська блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай нещодавно отримала пропозицію руки та серця й виходить заміж. Її обранець – військовослужбовець, Герой України, з яким вона перебуває у стосунках уже майже три роки.

В коментарі Діані Бондаренко Раміна розповіла про те, як вони підтримують стосунки на відстані.

Оскільки її коханий-військовий постійно перебуває в зоні бойових дій, вона сама їздить до нього, навіть якщо через це доводиться долати велику відстань, відкладати власні справи чи приїжджати лише на один день.

Я не знаю, як люди живуть, говорячи про те, що дружина ще на початку повномасштабного виїхала, і вони не бачились. Мені здається, що люди обманюють одне одного в тому, що в них є стосунки. Фізіологічно навіть існує потреба в сексуальному контакті, якщо вони не задовольняють одне одного, якось граючи з іграшками через інтернет. Ну, треба дивитися правді в очі, це ж не стосунки,

– зазначила Раміна.

Вона також розповіла, що їхні зустрічі залежать від ситуації на фронті. Якщо коханий Раміни отримує бойове завдання, він може не мати часу навіть на спілкування. Ба більше, його можуть раптово викликати назад на службу навіть тоді, коли вони вже зустрілися. Тож іноді пара встигає провести разом лише кілька годин.

Постійно його смикають із різних питань, і постійно він має відповідати. Тобто навіть коли він зі мною, йому можуть набрати. Бувало таке, що він тільки доїхав, буквально дві години ми побачилися, а його вже викликають їхати назад. І я просто одна залишаюся в сусідньому місці. Думаю: ну ладно, вже оплатили проживання. Уже сама кайфанула,

– поділилася інтерв'юерка.

Водночас вона зазначила, що найчастіше їм все ж вдається провести час разом без таких непередбачуваних ситуацій.

В більшості випадків нам щастить. І коли ми бачимося, то командири його старші не смикають, і підлеглі поводяться чемно. Але інколи бувають випадки, що він чи я подолали відстань, щоб зустрітися посередині. І тут набирають, кажуть, що от війна,

– розповіла Раміна.

Раніше Раміна ділилася, як познайомилася з нареченим і розповіла про їхні плани на весілля.