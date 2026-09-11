В комментарии Диане Бондаренко Рамина рассказала о том, как они поддерживают отношения на расстоянии.

Поскольку ее возлюбленный – военный – постоянно находится в зоне боевых действий, она сама ездит к нему, даже если из-за этого приходится преодолевать большое расстояние, откладывать свои дела или приезжать всего на один день.

Я не знаю, как люди живут, говоря о том, что жена еще в начале полномасштабной войны уехала, и они не виделись. Мне кажется, что люди обманывают друг друга в том, что у них есть отношения. Физиологически даже существует потребность в сексуальном контакте, если они не удовлетворяют друг друга, как-то играя с игрушками через интернет. Ну, надо смотреть правде в глаза, это же не отношения,

– отметила Рамина.

Она также рассказала, что их встречи зависят от ситуации на фронте. Если возлюбленный Рамины получает боевое задание, у него может не быть времени даже на общение. Более того, его могут внезапно отозвать на службу даже тогда, когда они уже встретились. Поэтому иногда пара успевает провести вместе лишь несколько часов.

Его постоянно отвлекают по разным вопросам, и ему постоянно приходится отвечать. То есть даже когда он со мной, ему могут позвонить. Бывало такое, что он только доехал, буквально два часа мы провели вместе, а его уже вызывают обратно. И я просто одна остаюсь в соседнем городе. Думаю: ну ладно, уже оплатили проживание. Уже сама получила удовольствие,

– поделилась интервьюерша.

В то же время она отметила, что чаще всего им все же удается провести время вместе без таких непредвиденных ситуаций.

В большинстве случаев нам везет. И когда мы видимся, то его старшие командиры не беспокоят его, а подчиненные ведут себя вежливо. Но иногда бывают случаи, когда он или я преодолеваем расстояние, чтобы встретиться посередине. И тут звонят, говорят, что вот война,

– рассказала Рамина.

Ранее Рамина поделилась тем, как познакомилась с женихом, и рассказала об их планах на свадьбу.