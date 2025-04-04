Колишнього чоловіка Кеті Перрі звинуватили у сексуальних злочинах проти чотирьох жінок

Британського коміка й актора Рассела Бренда звинуватили в серйозних сексуальних злочинах. Правоохоронці висунули п'ять звинувачень, включаючи зґвалтування та інші сексуальні напади, жертвами яких стали чотири жінки.

Ці інциденти нібито відбувалися в період з 1999 до 2005 року. Повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

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За даними розслідування, одне зі зґвалтувань сталося 1999 року в приморському курортному місті Борнмут. Крім того, Бренда звинувачують в трьох випадках сексуального насильства в районі Вестмінстера у 2001 році й в період між 2004 і 2005 роками та у примусі до орального сексу в районі Вестмінстера у 2004 році.

Перше судове засідання у справі призначене на 2 травня. За наявною інформацією, зараз Бренд, імовірно, перебуває на території США. Якщо він не погодиться на добровільне повернення до Великої Британії, влада може розпочати процедуру екстрадиції.

Для довідки! Екстрадиція – форма міжнародного співробітництва між державами у боротьбі зі злочинністю. Цей процес передбачає арешт і передачу осіб, підозрюваних або обвинувачених у злочинній діяльності, або вже засуджених, з однієї держави до іншої.

Відомо, що поліцейське розслідування розпочалося після публікації спільного журналістського матеріалу видань Times, Sunday Times та телеканалу Channel 4 у 2023 році. У розслідуванні йшлося про звинувачення проти Бренда в сексуальному насильстві в період з 2006 по 2013 роки. Сам актор категорично заперечує всі звинувачення, називаючи їх "змовою" проти нього.

Що відомо про Рассела Бренда

Чоловік здобув популярність спочатку як стендап-комік, а згодом розвинув кар'єру на телеканалі MTV та радіостанції BBC Radio 2. До середини 2000-х років він став однією з найвідоміших медіаперсон Великої Британії.

Щоправда, його шлях у шоубізнесі супроводжували численні скандали. З MTV його звільнили після того, як 12 вересня 2001 року, наступного дня після терористичних атак у Нью-Йорку, він з'явився на роботі в образі, який сам описав як костюм Усами бін Ладена, який є міжнародним терористом.

Кар'єра на BBC також завершилася скандалом через образливе повідомлення, яке Бренд залишив гостю програми.

Як актор Рассел відомий за участю в романтичній комедії "У прольоті", озвученням мультфільмів "Гидкий я" та його продовження, а також комедійною стрічкою "Втеча з Вегаса".

З 2010 до 2012 року Бренд перебував у шлюбі з американською співачкою Кеті Перрі.

В останні роки колишній комік зосередився на веденні свого ютуб-каналу, де часто поширює різноманітні теорії змови.

Зауважимо, нещодавно також стало відомо, що 64-річного Жана-Клода Ван Дамма підозрюють у торгівлі людьми.