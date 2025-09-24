Можу жити на 500 гривень, – українська акторка здивувала, скільки грошей їй потрібно на життя
- Акторка Римма Зюбіна заявила, що може жити на 500 гривень на місяць, підкреслюючи різні уявлення про комфорт.
- Зюбіна заробляє трохи більш як 10 тисяч гривень у театрі, а доходи від знімань у фільмах значно відрізняються.
Популярна українська актора Римма Зюбіна зізналась, яку суму на прожиття витрачає. Крім того, зірка поділилась, скільки заробляє у театрі.
Римма Зюбіна додала, що може прожити й на мінімальну суму, адже кожен розцінює комфорт по-різному, сказала акторка у розмові з блогеркою Ангеліною Пичик, пише Show24.
Римма проживає у Києві, тому, логічно припустити, що життя у столиці доволі дороге. Та зірка фільму "Гніздо горлиці" поділилась, що у неї нема потреби витрачати великі суми.
Я взагалі можу жити на 500 гривень на місяць. Для кожної людини слово "комфортне" – воно є абсолютно різним,
– підкреслила зірка.
Римма Зюбіна розповіла, скільки витрачає та заробляє грошей: дивіться відео онлайн
За словами акторки, у неї немає стабільного доходу. За роботу в театрі вона отримує трохи більше, ніж 10 тисяч гривень, а що стосується знімань у фільмах, то це вже інші суми.
"І я їжджу на роботу у Львів своїм коштом. А якщо у мене є зйомки, то це зовсім інші гроші. Ніколи в театрі ніхто не заробляв. Ніколи людина, яка йде в акторську професію, перш за все не ставила собі у пріоритетах заробіток. Я не за те, що художник має бути голодним, але це зовсім не те, заради чого туди йдуть", – підсумувала Римма.
Раніше Зюбіна закликала допомогти фінансово Христині Гоянюк, яка є рекордсменкою з написання радіодиктантів. Квартира жінки постраждала внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА.
Що відомо про Римму Зюбіну?
- Римма Зюбіна – акторка, телеведуча, громадська діячка та володарка премій "Золота дзиґа" й "Київська пектораль". За роль у фільмі "Гніздо горлиці" отримала нагороду за найкращу жіночу роль.
- Акторка перебуває у шлюбі з театральним режисером Станіславом Мойсеєвим, який очолював Молодий театр з 1996 по 2012 роки. Цього року чоловіка запросили знову очолити театр, замінивши скандального Андрія Білоуса.
- Також зірка відома яскравою проукраїнською позицією та постійною підтримкою ЗСУ.