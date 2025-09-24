Популярна українська актора Римма Зюбіна зізналась, яку суму на прожиття витрачає. Крім того, зірка поділилась, скільки заробляє у театрі.

Римма Зюбіна додала, що може прожити й на мінімальну суму, адже кожен розцінює комфорт по-різному, сказала акторка у розмові з блогеркою Ангеліною Пичик, пише Show24.

До слова Дмитро Комаров уперше за довгий час вийшов на зв'язок: він звернувся до прихильників

Римма проживає у Києві, тому, логічно припустити, що життя у столиці доволі дороге. Та зірка фільму "Гніздо горлиці" поділилась, що у неї нема потреби витрачати великі суми.

Я взагалі можу жити на 500 гривень на місяць. Для кожної людини слово "комфортне" – воно є абсолютно різним,

– підкреслила зірка.

Римма Зюбіна розповіла, скільки витрачає та заробляє грошей: дивіться відео онлайн

За словами акторки, у неї немає стабільного доходу. За роботу в театрі вона отримує трохи більше, ніж 10 тисяч гривень, а що стосується знімань у фільмах, то це вже інші суми.

"І я їжджу на роботу у Львів своїм коштом. А якщо у мене є зйомки, то це зовсім інші гроші. Ніколи в театрі ніхто не заробляв. Ніколи людина, яка йде в акторську професію, перш за все не ставила собі у пріоритетах заробіток. Я не за те, що художник має бути голодним, але це зовсім не те, заради чого туди йдуть", – підсумувала Римма.

Раніше Зюбіна закликала допомогти фінансово Христині Гоянюк, яка є рекордсменкою з написання радіодиктантів. Квартира жінки постраждала внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА.

Що відомо про Римму Зюбіну?