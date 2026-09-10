Буквально близнючки: Різ Візерспун вразила мережу спільним фото з 27-річною донькою-копією

Відома голлівудська акторка Різ Візерспун нечасто ділиться сімейними кадрами, проте з нагоди свята зробила виняток. Зірка показала свою дорослу доньку Аву, яка відсвяткувала 27-річчя, та викликала справжній фурор у мережі.

На своїй сторінці в Instagram Різ опублікувала ніжне спільне фото зі спадкоємицею. На знімку зіркова мама та її донька позують у стильному чорному вбранні, щиро усміхаючись на камеру. Акторка вирішила публічно привітати Аву з днем народження та присвятила їй дуже теплі слова. Візерспун зізналася, що пишається тим, якою творчою, уважною та веселою особистістю виросла її дівчинка.

З днем ​​народження, моя люба дівчинко Аво! Ти неймовірно творча, уважна й дуже весела. Продовжуй сяяти своїм прекрасним світлом, моя дівчинко. Я тебе люблю!

– зворушливо написала знаменитість.

Різ Візерспун з донькою / фото з інстаграмму

Прихильники акторки одразу засипали іменинницю привітаннями. Проте найбільше увагу коментаторів привернула неймовірна зовнішня схожість Різ та Ави. Фани в один голос зазначають, що дівчина виросла абсолютною копією своєї зіркової мами, а дехто навіть зізнався, що довго вдивлявся у знімок, аби зрозуміти, хто є хто.

У коментарях юзери активно пишуть:

"Так гарно. Ви обоє дуже схожі",

"Близнючки",

"Їй для цього навіть тато не був потрібен",

"Вона – твоя маленька копія".

Коментарі / фото з інстаграму

Нагадаємо, що батьком 27-річної Ави є перший чоловік Різ Візерспун – американський актор Раян Філліпп. У цьому ж шлюбі у колишнього подружжя також народився син Дікон. Згодом акторка вийшла заміж вдруге, у цих стосунках на світ з'явився ще один син знаменитості – Теннессі.

А тим часом 18-річна донька Мілли Йовович, яка є повною копією мами, дебютувала на Венеційському кінофестивалі.