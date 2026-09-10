На своей странице в инстаграме Риз опубликовала нежное совместное фото с наследницей. На снимке звездная мама и ее дочь позируют в стильных черных нарядах, искренне улыбаясь в камеру. Актриса решила публично поздравить Аву с днем рождения и посвятила ей очень теплые слова. Уизерспун призналась, что гордится тем, какой творческой, внимательной и веселой личностью выросла ее девочка.
С днем рождения, моя любимая девочка Ава! Ты невероятно творческая, внимательная и очень веселая. Продолжай сиять своим прекрасным светом, моя девочка. Я тебя люблю!
– трогательно написала знаменитость.
Риз Уизерспун с дочерью / фото из инстаграма24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Поклонники актрисы сразу засыпали именинницу поздравлениями. Однако наибольшее внимание комментаторов привлекло невероятное внешнее сходство Риз и Авы. Поклонники в один голос отмечают, что девочка выросла абсолютной копией своей звездной мамы, а некоторые даже признались, что долго вглядывались в снимок, чтобы понять, кто есть кто.
В комментариях пользователи активно пишут:
- "Так красиво. Вы обе очень похожи",
- "Близнецы",
- "Ей для этого даже папа не понадобился",
- "Она – твоя маленькая копия".
Комментарии / фото из инстаграма
Напомним, что отцом 27-летней Авы является первый муж Риз Уизерспун – американский актер Райан Филлипп. В этом же браке у бывшей супружеской пары также родился сын Дикон. Впоследствии актриса вышла замуж во второй раз, в этих отношениях на свет появился еще один сын знаменитости – Теннесси.
А тем временем 18-летняя дочь Миллы Йовович, которая является точной копией мамы, дебютировала на Венецианском кинофестивале.