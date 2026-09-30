Захист майна 11-річної Кайї: родина Панеттьєрі публічно відреагувала на позов Кличка до суду

Близькі трагічно загиблої голлівудської акторки Гейден Панеттьєрі прокоментували рішення Володимира Кличка звернутися до суду. Родина зірки повністю підтримала українського боксера, який прагне отримати опіку над спадщиною їхньої спільної доньки Кайї.

Рідні знаменитості сприймають позов Кличка виключно як необхідну юридичну формальність. За їхніми словами, спортсмен діє суворо в інтересах 11-річної дівчинки, яка є єдиною спадкоємицею всіх активів своєї матері. Про це повідомило видання TMZ.

Володимир – чудовий батько, і ми йому вдячні,

– підкреслили близькі Панеттьєрі.

Володимир Кличко з донькою / фото з інстаграму

Вони переконані, що колишній наречений акторки є відданим батьком, який якнайкраще подбає про збереження майна. Крім того, джерела з оточення родини пояснили: оскільки Кличко проживає за межами США, офіційне опікунство над спадщиною необхідне йому для того, щоб мати законні важелі та безперешкодно захищати фінансові інтереси Кайї в Америці.

Як стало відомо раніше, Володимир Кличко вимагає від суду негайно надати йому повноваження представника спадщини. Боксер серйозно побоюється, що у разі затягування справи активи можуть привласнити сторонні. Зазначається, що ще за життя Гайден найняла службу охорони через проникнення невідомої особи на територію її будинку в Лос-Анджелесі.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі / Getty Images

Після смерті зірки компанія замінила замки в резиденції, а найцінніші речі, зокрема дизайнерський одяг та аксесуари, як запобіжний захід вивезли в безпечне місце. Отримання офіційної опіки над майном дасть Кличку виключне право розпоряджатися цими активами заради майбутнього доньки.



