Родные знаменитости рассматривают иск Кличка исключительно как необходимую юридическую формальность. По их словам, спортсмен действует исключительно в интересах 11-летней девочки, которая является единственной наследницей всех активов своей матери. Об этом сообщило издание TMZ.

Владимир – замечательный отец, и мы ему благодарны,

– подчеркнули близкие Панеттьери.

Владимир Кличко с дочерью / фото из инстаграма

Они убеждены, что бывший жених актрисы – преданный отец, который как нельзя лучше позаботится о сохранности имущества. Кроме того, источники из окружения семьи пояснили: поскольку Кличко проживает за пределами США, официальная опека над наследством необходима ему для того, чтобы иметь законные рычаги и беспрепятственно защищать финансовые интересы Кайи в Америке.

Как стало известно ранее, Владимир Кличко требует от суда немедленно предоставить ему полномочия представителя наследства. Боксер серьезно опасается, что в случае затягивания дела активы могут быть присвоены посторонними лицами. Отмечается, что еще при жизни Хейден наняла службу охраны из-за проникновения неизвестного лица на территорию ее дома в Лос-Анджелесе.

Владимир Кличко и Гейден Панеттьери / Getty Images

После смерти звезды компания заменила замки в резиденции, а самые ценные вещи, в частности дизайнерскую одежду и аксессуары, в качестве меры предосторожности вывезли в безопасное место. Получение официальной опеки над имуществом даст Кличко исключительное право распоряжаться этими активами в интересах будущего дочери.